Gabriel Sánchez Espinosa ocupará la nueva cátedra del Cervantes en la Queen's University en Belfast (Reino Unido)

Archivo - El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, durante la reunión anual de los directores de centros del Instituto Cervantes en Museos de la Atalaya. A 27 de julio de 2026 en Cádiz (Andalucía, España). La Reina Letizia ha presidido la - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El catedrático Gabriel Sánchez Espinosa, especialista en literatura española del siglo XVIII, ocupará la cátedra que el Instituto Cervantes abrirá en la Queen's University en Belfast (Irlanda del Norte, Reino Unido), en lo que supondrá la primera actividad de la institución española en Irlanda del Norte para "impulsar" el español en esta zona.

Según ha informado este viernes la institución cultural, Gabriel Sánchez Espinosa ha aceptado asumir esta responsabilidad que "dará comienzo en breve", una vez cumplidos los trámites administrativos.

Durante una intervención en los actos del centenario de la Cátedra de Español en Queen's University Belfast, el director del Cervantes, Luis García Montero, ha explicado que esta iniciativa "servirá para dar continuidad a una colaboración" que incluirá los ámbitos académico y cultural y que supondrá la primera presencia estable del Instituto Cervantes en Belfast.

La institución ha destacado que el acuerdo con Queen's University "potenciará" las actividades culturales dedicadas al español y facilitará la certificación del español como lengua extranjera, un "puente muy necesario" con el trabajo que ya hace el Instituto desde su centro de Mánchester.

"Estamos en esta celebración centenaria de la Queen's University y queremos reconocer todo su trabajo con el español, en un momento en que esta lengua tiene una importancia muy significativa en todos los estudios económicos y culturales en el Reino Unido. Además, con esta Cátedra Cervantes reforzaremos nuestra presencia", ha señalado García Montero.

García Montero ha indicado que confían "en que esta cátedra supondrá un impulso al conocimiento" de la lengua y la cultura españolas y que "es un acto de justicia con una universidad y un departamento que han estado siempre a la vanguardia en este campo". Además, ha asegurado que se vislumbra un "camino fructífero".

La universidad norirlandesa cuenta con uno de los departamentos de español más antiguos e importantes del país. "Siempre hemos admirado el trabajo de la Queen's University en Belfast en favor de nuestra lengua. Ahora podremos decir que caminamos juntos: qué orgullo para el Instituto Cervantes y qué camino tan fructífero vislumbramos", ha añadido el director de la institución española.

García Montero ha reconocido lo "limitada" de la presencia del Instituto hasta ahora en Irlanda del Norte, pese a la importancia de instituciones como Queen's University. "Un mundo complejo necesita cada vez con más urgencia ejemplos como los de esta universidad o los de Belfast en torno a asuntos como la convivencia y el diálogo, el afán de superación de las diferencias y la mirada puesta en un futuro mejor y en convivencia", ha concluido.

El Instituto Cervantes ha participado desde el pasado jueves en varios actos en la capital norirlandesa en el marco del centenario de la Cátedra de Español en Queen's University Belfast. Esta Cátedra está ocupada por la filóloga Isabel Torres, "un referente fundamental de los estudios hispánicos a nivel mundial".

PRIMERA CÁTEDRA EN EDIMBURGO

En 2023, el Cervantes abrió su primera cátedra en Edimburgo y, con esta nueva, busca una presencia estable del Instituto en la otra capital del Reino Unido, situada en la jurisdicción del centro de Manchester-Leeds.

Pese a la vinculación de Belfast con la literatura y la cultura, hasta ahora el Cervantes no había llevado ninguna actividad de ningún tipo (ni lectiva, ni certificadora, ni cultural) en esa parte del Reino Unido.

Además de la actividad cultural surgida tras el acuerdo político de reconciliación en 1998 entre unionistas y republicanos, Belfast es cuna de escritores de enorme influencia internacional, como C. S. Lewis o el poeta Seamus Heaney.

Esta Cátedra se sumará a otras iniciativas en este ámbito, como las establecidas por la institución española con la Universidad de la Habana, la Cámara de Diputados de México, la Universidad de Puerto Rico-Recinto de Ríos Piedras (UPRRP) o, en el año 2023, la ya citada de la Universidad de Edimburgo.