El Gobierno aprueba una declaración institucional con motivo del Día del libro infantil y juvenil

Archivo - Un niño mira los libros que ha cogido del puesto de regalos durante la entrega regalos a más100 niños vulnerables, a 4 de enero de 2023, en Madrid (España). La Fundación Madrina reparte regalos hasta mañana jueves 5 de enero entre los niños más - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una declaración institucional con motivo del Día internacional del libro infantil y juvenil, que se celebra cada 2 de abril, con la que se reivindica la práctica de la lectura entre los jóvenes, subrayando "la importancia" del acceso a la cultura para promover el "pensamiento crítico y construir sociedades democráticas".

La declaración institucional, firmada por los ministros de Juventud e Infancia, Sira Rego; Cultura, Ernest Urtasun, y Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, destaca que el acceso a la lectura es una manera de "proteger el bienestar emocional" y de reforzar el derecho de los jóvenes a desarrollarse en entornos que favorezcan "su salud mental y su autonomía".

"Promover la lectura entre la infancia y la juventud es apostar por una sociedad más crítica, más igualitaria y democrática". Asimismo, la declaración recoge que "leer no es aislarse del mundo, sino relacionarse con él de manera más consciente, más profunda y libre".

Por otro lado, los ministros destacan también el papel de los más pequeños como creadores de cultura y en esta línea se asegura que "reconocerlas como sujetos culturales activos implica abrir espacios reales para su participación, escuchar sus voces y garantizar su derecho a expresarse".

Al respecto, Rego ha celebrado la aprobación de esta declaración, promovida por su departamento, y ha asegurado que la lectura "es un derecho de la infancia y la juventud para su desarrollo" y que permite a niños, niñas y adolescentes "ampliar sus horizontes de ser, pensar y actuar".