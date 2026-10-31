Gonçalo M. Tavares recibe este domingo el Premio Formentor de las Letras, que regresa a sus orígenes en Mallorca

Logo Fundación Formentor, impulsores del Premio Formentor y de las Conversaciones Literarias Formentor - FUNDACIÓN FORMENTOR

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor, dramaturgo y poeta Gonçalo M. Tavares, galardonado con el Premio Formentor de las Letras 2026, recibirá este domingo 1 de noviembre el galardón que regresa a sus orígenes al celebrarse en el mismo entorno en el que un día nació, en el Cabo de Formentor, en la isla de Mallorca.

Tanto la entrega del Premio, como las tradicionales Conversaciones Literarias --que celebran este año su XIX edición con el lema 'Artistas, émulos y copistas: crear y recrear los aires del mundo'-- tendrán lugar en el Four Seasons Resort Mallorca at Formentor, del 1 al 3 de noviembre, como detalla desde la organización, Fundación Formentor.

Esta institución fue creada para organizar el Premio Formentor de las Letras y las Conversaciones literarias que se celebran cada año. La entidad, auspiciada con el mecenazgo de la familia Barceló y la familia Buadas, da continuidad a los encuentros culturales iniciados en 1930 y al premio literario, convocado por los editores europeos desde 1961. Entre otros galardonados, ha reconocido a Jorge Luis Borges, Samuel Beckett, Saul Bellow, Jorge Semprún y Witold Gombrowicz, entre otros.

Posteriormente, el Premio Formentor se recuperó en 2011, cincuenta años después de su primera edición, para subrayar los valores estéticos de la narrativa y la energía creativa de la imaginación literaria. Dotado con 50.000 euros a un solo autor por el conjunto de su obra, ha reconocido a escritores como Carlos Fuentes, Juan Goytisolo, Javier Marías, Enrique Vila-Matas, Ricardo Piglia, Roberto Calasso, Alberto Manguel, Mircea Cartarescu, Cees Nooteboom, César Aira, Liudmila Ulítskaya, Pascal Quignard y Hélène Cixous, la galardonada en la última edición. Antes de recibir el Premio Nobel de Literatura, también fueron reconocidos Annie Ernaux (Formentor en 2019 y Nobel en 2022) y László Krasznahorkai (Formentor en 2024 y Nobel en 2025).

En este 2026, el galardonado es el portugués Gonçalo M. Tavares que, como destacó el jurado en su acta, ha sido reconocido "por desvelar las inesperadas implicaciones de una humanidad asustada de sí misma, por contar la paradójica epopeya del extravío contemporáneo, por la osadía con que ha construido una narrativa ajena a las tentaciones de la obviedad".

"Uno de los méritos atribuidos a la obra de Tavares ha sido dar forma, presencia y voz a lo que la cultura preferiría omitir. De este modo, ha permitido la lucidez de un decisivo exorcismo liberador", prosiguía el acta del jurado, que afirma que el escritor portugués "pertenece a la genealogía literaria dedicada a contar el reverso de la realidad".

Tavares nació en 1970 en Luanda (Angola) y pasó su infancia en el norte de Portugal. Escritor, dramaturgo y poeta, es considerado por la crítica como una de las voces más originales, ambiciosas y deslumbrantes de la narrativa europea contemporánea. De formación multidisciplinar, Tavares estudió Física, Deportes y Arte antes de dedicarse a la docencia. Actualmente, es profesor de Teoría de la Ciencia y Epistemología en la Universidad de Lisboa.

Desde su debut en 2001 con 'Livro da dana', el autor ha construido una obra que ha sido traducida a más de 50 idiomas y publicada en cerca de 70 países. Se trata del tercer autor portugués más traducido, después de Fernando Pessoa y Ea de Queiroz, con 226 publicaciones en todo el mundo.

Entre su extensa producción, destacan proyectos como el ciclo de novelas conocido como 'El Reino' -que incluye títulos como 'Jerusalén' y 'Aprender a rezar en la era de la técnica'-, la serie de ficciones breves 'El barrio' y la epopeya 'Un viaje a la India'. Su libro más reciente publicado es una obra satírica y distópica titulada 'O Fim dos Estados Unidos da América' (Relogio D'Agua, Lisboa, 2025).

La ceremonia de entrega del galardón será el 1 de noviembre a partir de las 20.00 horas, en una velada que contará también con un recital de guitarra a cargo de Pedro Mateo, con obras de compositores como Frédéric Chopin, Manuel de Falla y Alberto Ginastera, todos ellos vinculados en distintos momentos de sus vidas a Mallorca.

Previamente, Tavares ofrecerá una rueda de prensa (prevista a las 15.00 horas) mientras que las Conversaciones Literarias comenzarán a las 16.00 horas del domingo con el II Coloquio de Editores Europeos, que reunirá a destacados profesionales del sector editorial para reflexionar sobre los desafíos de la comprensión lectora y el futuro de la cultura escrita, en un encuentro que contará con representantes de importantes sellos editoriales europeos, como Gallimard, Feltrinelli, Anagrama o Penguin Random House.

El lunes 2 de noviembre, las Conversaciones continuarán con una sesión dedicada a 'El canon Formentor. Una historia de la literatura', publicado por la Fundación Feltrinelli Anagrama y la Fundación Formentor, un volumen que reúne por primera vez los ensayos dedicados a los escritores ganadores del Premio Formentor, desde su fundación en 1961 hasta la actualidad. Así, el libro reconstruye la historia intelectual del galardón y ofrece una reflexión sobre la literatura contemporánea. La jornada incluirá también un homenaje al arquitecto Antonio Gaudí y un encuentro en torno a la influencia y la reinterpretación de las obras literarias.

El martes 3 de noviembre, se abordarán cuestiones como la reinvención de los museos y el diálogo entre artistas, autores y sus referentes culturales. La jornada culminará con una conversación dedicada al universo literario de Gonçalo M. Tavares, en la que participarán miembros del jurado del premio, seguida de un concierto de clausura dedicado a la música española. Las conclusiones de las Conversaciones se presentarán el miércoles, 4 de noviembre.

FORMENTOR, PUNTO DE ENCUENTRO

Las Conversaciones Literarias de Formentor se consolidaron gracias a un grupo de editores europeos (Carlos Barral, Giulio Einaudi y Claude Gallimard) que aspiraban a crear un espacio de encuentro internacional para escritores, editores y críticos literarios. Los primeros encuentros se celebraron entre 1959 y 1962, y reunieron a algunas de las voces más influyentes de la literatura europea y latinoamericana del momento, con autores como Jorge Luis Borges, Samuel Beckett, Octavio Paz, Italo Calvino o Juan Goytisolo.

De aquellas reuniones surgió también la creación del Premio Formentor de las Letras. Aunque las Conversaciones originales tuvieron una duración limitada, su legado ha perdurado hasta la actualidad, estrechamente vinculado al escenario que les dio cobijo: el cabo de Formentor.

Desde su inauguración en 1929, el histórico Hotel Formentor se ha convertido con el paso de los años en un punto de encuentro para escritores, artistas e intelectuales de distintas generaciones. Este fue el enclave elegido para el Premio Formentor y las Conversaciones que, este año, tras un periodo de itinerancia que comenzó en 2021 y tras pasar por Sevilla, Gran Canaria, Canfranc (Huesca), Túnez y Madrid, regresa a la isla para reencontrarse con su espíritu y legado fundacionales.