Guillermo Martínez reincidirá con el género negro tras ganar el Premio Nadal 2019 por 'Los crímenes de Alicia'

Publicado 06/02/2019 19:15:53 CET

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Guillermo Martínez, ganador del Premio Nadal 2019 por 'Los crímenes de Alicia', ha dicho que reincidirá en el género negro en una tercera parte de la serie detectivesca que empezó en 2003 con la publicación de 'Crímenes imperceptibles', adaptada al cine en 2008, a pesar de que en principio no pensaba escribir novelas policíacas, según ha explicado el escritor en un encuentro con los medios.

En su más reciente novela que gira en torno la controvertida vida del Lewis Carroll, utiliza elementos que atan la historia a 'Crímenes imperceptibles', como el contexto, que sigue siendo la ciudad de Oxford, Inglaterra, donde el propio autor ha vivido, y la aparición de personajes como el Profesor Seldom y de Petersen, "una suerte de Hercules Poirot o de Sherlock Holmes", según ha indicado.

En este sentido, ha señalado que prepara la tercera parte de lo que se ha convertido en un seriado. "Había cerrado la primera novela con el objetivo de no hacer una segunda, pero ya estoy pensando en la tercera parte", indica.

Por su parte, el director de la editorial Destino, Emili Rodales, ha dicho que este género "refleja gran parte de la personalidad de Martínez, que va más allá de sus ensayos como 'Borges y la matemática' o de novelas más experimentales como 'Yo también tuve una novia bisexual'".

"ESCRIBO DESDE LOS 7 AÑOS"

La novela que ha consagrado a Guillermo Martínez como ganador del premio catalán sale a la luz este miércoles 6 de enero como una historia detectivesca de ficción que recrea una paradoja entre la controvertida vida de Lewis Carroll y una historia policíaca.

"Sigo pensando en mis historias como cuando tenia 7 años, cuando empecé a escribir", dice. Es por ello que el escritor, doctor en matemáticas y de padre escritor, aprovecha el género para combinar su interés por "hacer una recreación paradójica sobre la vida de Carroll", sus conocimientos matemáticos y la historia real de la dramaturga Karoline Leach; al tiempo que toma elementos del misterio policial de Jorge Luis Borges o la novela de enigma de Umberto Eco.

En 'Los crímenes de Alicia', la joven becaria Kristen Hill descubre un papel que ha pasado desapercibido, con una frase que guarda la clave de una página arrancada del diario de Carroll por sus familiares que podría revelar un misterio en torno a la vida del autor inglés. Hill trata de advertir de su descubrimiento a la Hermandad Lewis Carroll, pero sufre un accidente automovilístico que la deja en coma la noche antes de la reunión plenaria.

El también ganador del I Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez en 2015 ha dicho que no concibe sus escritos sin sus conocimientos matemáticos. "No abandono las matemáticas, en la novela hay experimentos estadísticos como la Prueba F de Fisher, algunas ideas vienen de lecturas que he hecho sobre esta ciencia".

Sobre el más reciente ganador del Premio Nadal, Rodales, ha apostillado que "mantiene esa tradición de poner un doble acento sobre los libros, por una parte la calidad literaria y, por otra, la voluntad de atrapar al lector con una intriga brillante y que engancha".