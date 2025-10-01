Hélène Cixous recibe el Premio Formentor: "La literatura es la libertad. Lucha contra la guerra"

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Premio Formentor de las Letras 2025, la escritora, dramaturga y filósofa francesa Hélène Cixous, ha recibido este miércoles el galardón en una ceremonia en el Teatro Real de Madrid en la que ha reivindicado el papel de la literatura en tiempos bélicos. "La literatura es la libertad. Lucha contra la guerra", ha asegurado en su discurso de agradecimiento .

"¿Debo hablar o callar?. Esa es la pregunta de la literatura. Esa es mi pregunta. 'To say or not to say'. Me acompaña y me persigue desde mis primeras palabras", ha asegurado Cixous en el inicio de su discurso, precedido de una pieza musical a cargo de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, que ha interpretado varias piezas al finalizar el acto.

En su intervención , pronunciada íntegramente en francés, la autora ha recordado que "en el principio está la guerra. Y en el principio está la palabra. ¿Una palabra? Algunas palabras. Palabras poderosas, peligrosas, algunas son suaves como besos, otras son afiladas y llameantes como puñales. Puñales envenenados. Las palabras se hacen la guerra, las palabras hacen el amor".

La galardonada, hija de madre alemana judía asquenazí y padre argelino judío sefardí, ha recordado también sus orígenes al afirmar: "De repente, el mundo se enfurece, súbitamente una bomba explota ante mí. ¡Judía! La palabra judía. Es la primera vez que la oigo. Cae sobre mí como una palabra fatídica. ¡Judía! ¿Así que este es mi nombre en el tribunal que escribe la Historia? Estoy sorprendida. Estoy acusada. Estoy sublevada. Estoy condenada".

Sin embargo, como ha indicado en su discurso , se reveló contra este destino: "No dejaré que me ejecuten". Y ahí es donde ha dado protagonismo a la literatura y al papel de las lenguas: "La literatura es la libertad. Intento comprender. Pensar más allá". "La escritura ha comenzado. Comienza con un dilema: ¿Debo hablar o callar?. ¿Cómo no hablar? Es la pregunta que plantea cualquier libro ávido de la verdad. ¿Cómo decir lo que no se puede decir? ¿Cómo no decir lo que no se debe decir?", se ha preguntado la autora ante un auditorio conmovido.

Con referencias a Eneas y Virgilio, a través de 'La Eneida', sin olvidar a otros personajes de ficción, como don Quijote o Ulises, así como a autores como Kafka, Rousseau o Shakespeare, la escritora también ha hecho referencias a Ucrania y a todos aquellos que han sufrido las consecuencias de la guerra: "A los que se han refugiado bajo tierra, les falta un poco, un poquito de sonrisas de sus padres, un poco del aire de la ternura humana".

"La literatura lucha. Lucha contra la guerra. Lucha contra la muerte. Contra mi muerte. Lucha contra sí misma. Siempre ha luchado conmigo, nunca he podido vivir sin su omnipotencia, es mi arma y mi amor, la prueba de mi fragilidad. El cuerpo a cuerpo con mi impotencia. El canto de batalla. El campo de batalla. Nace de las cenizas y las sangres. Cultiva el miedo y la pérdida", ha proseguido la francesa, en un discurso trufado de anécdotas personales, entrelazadas con la actualidad. "Nadie ha preguntado mi opinión", ha concluido entre aplausos.

Especializada en literatura inglesa, Cixous se trasladó a París en 1955, donde se graduó en 1959 y obtuvo su doctorado en Letras en 1968.. Un año después publicó su primera novela, 'Dedans', con la que obtuvo el Premio Médicis.

En 1969 fue nombrada catedrática de Literatura Inglesa en la Universidad de París 8 y, en 1974, fundó el Centre d'Études Féminines et d'Études de Genre, que ofreció el primer programa de doctorado en estudios femeninos en Europa. Es autora de más de ochenta libros, entre narrativa, ensayo y teatro, traducidos a múltiples idiomas y de gran influencia en el ámbito del posmodernismo y la crítica feminista.

El Premio Formentor, dotado con 50.000 euros, es un reconocimiento a la calidad e integridad de los autores cuya obra consolida el prestigio y la influencia de la gran literatura. Recuperado en 2011, ha reconocido a autores como Carlos Fuentes, Juan Goytisolo, Javier Marías, Enrique Vila-Matas, Ricardo Piglia, Roberto Calasso, Alberto Manguel, Mircea Cartarescu, Annie Ernaux (Nobel de Literatura en 2022), Liudmila Ulítskaya, Pascal Quignard o László Krasznahorkai, premiado el año pasado.

ARANJUEZ ACOGERÁ LAS CONVERSACIONES LITERARIAS FORMENTOR

La entrega del Premio --ceremonia que ha contado también con el presidente de la Fundación Formentor, Simón Pedro Barceló y con el director de la citada Fundación, Basilio Baltasar-- precede a las Conversaciones Literarias Formentor que, en su XVIII aniversario, se celebran este año del 2 al 5 de octubre en Aranjuez (Madrid), organizadas por la Fundación Formentor.

La jornada inaugural comenzará con el Coloquio de Editores Europeos, bajo el título, 'El libro de papel y el futuro de la cultura', en el que destacados editores internacionales debatirán sobre el presente y futuro de la edición literaria en Europa. A continuación, se presentará el libro Planeta Nobel del periodista y escritor Xavi Ayén, en conversación con el también periodista Miquel Molina.

Durante los días 4 y 5 de octubre, tendrán lugar las Conversaciones Literarias, cuyo eje temático girará en torno a la dramaturgia teatral y musical en la literatura, un espacio para proponer lecturas sugerentes y recomendaciones literarias, mesas en las que cada escritor pueda hablar de literatura.