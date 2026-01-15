Hislibris anuncia los candidatos a los XVI Premios de Literatura Histórica - HISLIBRIS

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comunidad de lectores y amantes de la historia de la plataforma Hislibris.com ha dado a conocer la lista de candidatos que optan a los XVI Premios de Literatura Histórica Hislibris, uno de los galardones más reconocidos en el ámbito de la literatura histórica en español. Los finalistas de los galardones serán anunciados el día 26 de enero y, finalmente, los ganadores se darán a conocer el viernes 5 de junio en los encuentros Hislibris.

Estos premios, que regresan en su decimosexta edición tras más de veinte años de actividad de Hislibris, proponen una selección amplia y diversa de obras publicadas en 2025 y de autores destacados del género histórico. El objetivo es poner en valor "la calidad, variedad y riqueza narrativa" de la producción histórica reciente.

En su nueva edición los Premios Hislibris premiarán lo mejor de la literatura histórica publicada en 2025 en seis categorías: mejor novela histórica escrita en español, mejor novela histórica traducida al español, mejor obra de no ficción histórica, mejor autor español, mejor autor novel y mejor cubierta de libro

La votación está abierta a los usuarios registrados de Hislibris hasta el jueves 22 de enero de 2026. Una vez concluido este plazo, se anunciarán los finalistas por cada categoría el 26 de enero. El proceso combina la participación de la comunidad con el reconocimiento de obras y autores apreciados tanto por la crítica como por los lectores.

Entre los nombres propuestos en varias categorías destacan autores consagrados, así como nuevas voces en la novela histórica.

Los Premios Hislibris se caracterizan por su fuerte componente de participación de la comunidad de lectores y aficionados a la historia. Las votaciones de los usuarios serán determinantes para definir las obras finalistas en cada categoría, consolidando así un proceso colaborativo que pone en el centro tanto al público como a los autores.