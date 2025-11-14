El ilustrador Alfonso Casas aborda en 'Rosa' el duelo por la pérdida de su madre

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ilustrador Alfonso Casas firma el cómic 'Rosa' (Random Cómics), un relato personal en el que el autor se enfrenta al duelo por la pérdida de su madre y convierte el dolor en un acto de amor y memoria compartida.

A través de 152 páginas ilustradas con su tono característico --entre la ternura y la ironía--, el autor invita a acompañarle en un viaje emocional que transita por todas las fases del duelo: la negación, la ira, la culpa y, finalmente, la aceptación.

'Rosa' es tanto una despedida como una celebración de la vida, un homenaje a todas las personas que han amado y perdido. "Recordar también es una forma de amar", escribe Casas en una de las viñetas del libro.