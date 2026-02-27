Isabel Allende reflexiona sobre su proceso creativo en su nueva obra 'La palabra. Una vida escrita'

Archivo - La escritora chilena Isabel Allende durante la rueda de prensa por la publicación de su nueva novela, 'Mi nombre es Emilia del Valle', en Casa de América, a 21 de mayo de 2025, en Madrid (España). La obra, que amplía la saga Del Valle iniciada c - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La escritora Isabel Allende publica el próximo 9 de abril 'La palabra mágica. Una vida escrita' (Plaza & Janés), un libro en el que reflexiona sobre el papel que ha tenido la escritura a lo largo de su vida y en el que explica su proceso creativo.

El título, que se publicará de manera global en lengua española, tanto en España como en Latinoamérica y Estados Unidos, recoge experiencias personales y profesionales de la autora.

Allende explica, según la editorial, que escribir no es solo un oficio, sino una forma de vida, una pasión que puede transformar la realidad y ella misma comparte sus "triunfos, errores y aprendizajes" para "todo aquel que desee iniciar su propio viaje literario".

Además, cuenta cómo la escritura -más que una profesión- ha sido su "brújula" y su "refugio" desde aquel día en el que empezó, en el exilio, una carta a su abuelo moribundo el 8 de enero de 1981, que sería la semilla de 'La casa de los espíritus'.

La autora también aborda la "determinación" de volver a escribir tras la muerte de su hija Paula, lo que terminó plasmado en un libro que llevaría el nombre de su propia hija.

Por otra parte, en 'La palabra. Una vida escrita' se refleja la censura y los nuevos vetos a la ficción que Allende vive en la actualidad.

Unas semanas después de la publicación del libro, el 29 de abril, Amazon Prime Video estrenará a nivel mundial en más de 240 países la serie basada en la novela 'La casa de los espíritus', que supondrá la primera adaptación televisiva en español de la novela.