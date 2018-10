Javier Moro, Premio Primavera de Novela por 'Mi pecado'

Actualizado 23/02/2018 14:42:24 CET

Javier Moro ha sido galardonado con el XXII Premio Primavera de Novela por la obra 'Mi pecado', según ha anunciado este viernes el jurado del galardón, convocado por la editorial Espasa y Ámbito Cultural de El Corte Ingles, y que está dotado con 100.000 euros.

'Mi pecado' es una novela inspirada en el loco Hollywood de los años 30 con la figura de la actriz española Conchita Montenegro como protagonista. Moro ha reconocido que se trata de una historia real novelada porque le "cuesta mucho fabular". "Es lo que yo sé hacer, necesito apoyarme en una historia de la que me he enamorado para escribir. Aquí además era tan increíble que nadie me hubiera creído", ha bromeado.

Por esta "novela de la Historia" el autor rescata nombres conocidos de la época que desfilan por sus páginas, como por ejemplo Buñuel --"se cargó el árbol de Navidad de la casa de Charles Chaplin porque le molestaba"-- o el cineasta Edgar Neville --"quien consiguió relacionarse al más alto nivel, entre ellos el magnate de la comunicación William Randolph Hearst"--.

"Era una época con un ambiente decadente, donde el alcohol corría a chorros", ha señalado Moro, quien utiliza a Montenegro para "contar la vida de los años 30 a través de los ojos de una española". Desde la crisis del año 29 hasta la llegada de una política endurecida respecto a los emigrantes --por ejemplo, la misma Greta Garbo se quedó sin visado--, el escritor aprovecha "unos personajes que juegan un papel que termina influyendo en la Historia".

Moro ha explicado que supo de la historia de Montenegro por primera vez en el año 2005 de mano de su amigo, el también escritor José Rey Jimena --quien había escrito un libro sobre su figura y quería llevarla a la gran pantalla--. Posteriormente, la escritora Cristina Morató le animó a investigar más sobre la actriz española después de publicar su libro sobre Lola Montes.

"ESPECIALISTA EN PROBLEMAS"

El autor se puso manos a la obra --catorce meses de escritura "y otros muchos de investigación"--, contando incluso con "material desclasificado" recientemente como el de la información sobre el propietario de Embassy en Madrid y otros documentos "que no eran fácilmente abordables", como el de datos sobre la vida de grandes personalidades de Hollywood.

Moro ha apuntado que todos los nombres que aparecen en la novela coinciden con las personas reales, "salvo una". "Hay un americano al que le he cambiado las letras, porque soy especialista en tener problemas", ha señalado, en alusión a las amenazas que recibió por ejemplo cuando escribió 'El sari rojo' por parte del abogado de Sonia Gandhi.

650 RELATOS PRESENTADOS

El jurado de este premio ha estado presidido por Carme Riera y ha estado formado por Antonio Soler, Ramón Pernas --director de Ámbito Cultural de El Corte Inglés que deja el cargo este año en favor del escritor Gervasio Posadas--, Fernando Rodríguez Lafuente y Ana Rosa Semprún.

El jurado ha destacado que se trata de "una gran novela que adentra al lector en el tiempo que va desde el paraíso (Hollywood de los años 30), llega al infierno (la Guerra Civil española) y termina en el purgatorio (la larga noche del franquismo)".

España aporta 316 novelas del total de 650 relatos presentados y encabeza, seguida de Argentina y Colombia, la lista de participantes en este premio, que en su anterior edición ganó Carme Chaparro con 'No soy un monstruo' y que anteriormente recibieron Carlos Montero, Juan Eslava Galán, Maxim Huerta, Use Lahoz o Fernando Savater, entre otros.