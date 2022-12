Javier Sierra defiende la "buena salud" del español pero pide más protección: "Hay más preocupación por lenguas locales"

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Javier Sierra ha defendido que el español goza de "buena salud", como ha demostrado la presencia de España en la Feria del Libro de Frankfurt o en la Feria del Libro de Eslovenia, aunque ha lamentado que en España no se tenga la misma valoración del idioma español que en el extranjero.

"Paradójicamente es algo que no vemos. Estamos más preocupados por las lenguas locales y las protegemos más que nuestro idioma. Fuera de España, el idioma tiene 500 millones de hablantes, tiene un atractivo espectacular y no es por el idioma en sí, si no por la cultura que tiene tras de sí. Nos tenemos que concienciar desde todos los sectores públicos en que estamos exportando lo más valioso que tenemos", ha señalado el escritor en una entrevista con Europa Press, durante la presentación del podcast que ha realizado, junto a Podimo, 'El regreso de Tutankamón'.

En relación con la industria, Javier Sierra cree que el sector vive un momento "oportuno y sano", como demuestra que "las ventas de libros se hayan disparado como nunca", aunque a su vez se encuentra en un momento "delicado" porque "hay que encontrar los mecanismos para seguir fomentando la lectura y que la gente no solo pueda conciliar el tiempo con la familia sino también con la lectura". "Todo se reduce a nuestra gestión del tiempo y eso es la gran asignatura pendiente de nuestra civilización", ha subrayado.

CICERÓN PARA LOS POLÍTICOS

A su juicio, se debe potenciar el acceso a las bibliotecas, fomentar clubes de lectura y permitir que sea algo social porque no es meramente individual. También ha reflexionado sobre la actual política española a la que, en su opinión, le "hace falta más oratoria" y ha recomendado a los líderes la lectura a Cicerón.

Su nuevo proyecto, según ha comentado, es la "recuperación de una forma narrativa que se había perdido", como es la tradición oral y que para el autor "hará que mucha gente lea" y defiende que otorga a la literatura "una nueva dimensión, arropada por la tecnología".

"No estoy inventando nada. Es el regreso de la literatura a su formato primordial. La tradición oral siempre ha estado con los trovadores", ha indicado

Sierra ha defendido este proyecto porque puede llegar a muchas personas y está seguro de que otros escritores se decidirán por estas iniciativas. "No se van a leer menos libros por estas iniciativas. Es más, creo este que es como una invitación a explorar la lectura", ha afirmado el escritor, que ha confirmado seguirá experimentando con historias escritas para podcasts.

LA OBRA

'El regreso de Tutankamón', ha detallado Javier Sierra, es un relato en el que cuenta cómo fue el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922. "La historia se inicia a partir de un viaje mío como autor en el tiempo a la época del descubridor de la tumba Howard Carter y una conversación que mantenemos en un largo viaje, junto al Duque de Alba", ha desvelado.

La obra está repartida en seis episodios de 30 minutos cada uno y, aunque se trata de una ficción sonora, como él mismo ha definido, ha aclarado que no hace demasiadas concesiones a la ficción "pero su forma sí es de ficción". Sierra ha asegurado que el formato radiofónico siempre le ha gustado y augura un gran futuro a los podcast en una época que ha calificado como la "edad de oro" para ello, gracias a la tecnología y a los móviles.

"Ya no solo se trata de tener conversaciones o pequeños programas de radio. Esto es llevar el concepto de series al audio. Yo soy uno de los protagonistas del podcast y hay una parte de no ficción que me sirve como mecanismo didáctico para explicar el descubrimiento de la tumba", ha indicado.