J.K. Rowling, Salman Rushdie o Margaret Atwood firman una carta abierta contra la censura y la cultura de la cancelación

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

150 personalidades del mundo de la cultura, entre las que destacan autores como J.K. Rowling, Margaret Atwood, Salman Rushdie o Noam Chomsky, han firmado una carta pública contra la censura, condenando la cultura de la cancelación que está proliferando en las redes sociales.

Tal como explica Variety, la cultura de la cancelación es un término utilizado para describir a las personas que han compartido una opinión impopular y son "canceladas" o defenestradas en las redes sociales.

"El libre intercambio de información e ideas, el alma de una sociedad liberal, se está volviendo cada vez más restringido. Si bien esperábamos esto de la derecha radical, la censura también se está extendiendo más ampliamente en nuestra cultura: una intolerancia hacia puntos de vista opuestos, una moda de avergonzar públicamente y condenar al ostracismo, y la tendencia a disolver cuestiones políticas complejas en una ceguera moral", reza la misiva, publicada en la web de Harper's Magazine.

"Sean cuales sean los argumentos en torno a cada incidente, el resultado es constreñir constantemente los límites de lo que se puede decir sin la amenaza de una represalia", argumenta la carta. "Ya estamos pagando el precio entre escritores, artistas y periodistas que temen por sus medios de vida si se alejan del consenso", agrega.

"Necesitamos preservar la posibilidad de que haya desacuerdo de buena fe sin consecuencias profesionales nefastas. Si no defendemos aquello de lo que depende nuestro trabajo, no deberíamos esperar que el público o el estado lo defiendan por nosotros", concluye el texto.

Este comunicado llega después de la polémica protagonizada por Rowling, acusada en Twitter de transfobia tras criticar en su perfil un artículo en el que se refería a las mujeres como "personas que menstrúan".

"Si el sexo no es real, no puede haber una atracción entre dos personas del mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad global vivida por las mujeres es eliminada. Yo conozco y amo a personas trans, pero eliminar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de discutir sus vidas de manera significativa. Decir la verdad no es odiar", tuiteó la autora de la saga 'Harry Potter' que afirmó que su vida "ha estado condicionada por el hecho de ser mujer". "No creo que sea una manifestación de odio decirlo", sentenció.