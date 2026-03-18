Archivo - Josep M. Palau firma en 'Mi madre se convirtió en pájaro' un viaje a los bosques del Amazonas - JOSEP M. PALAU RIBERAYGUA - Archivo

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El periodista Josep M. Palau Riberaygua publica 'Mi madre se convirtió en pájaro' (VAP), un libro en el que se adentra en la Amazonía peruana y sus comunidades, con las que convive.

Precisamente, el autor presenta este micércoles en Madrid la obra, que está narrado desde su experiencia como periodista y que coloca al lector frente a algunos de los temas que afectan al continente americano: los derechos y la supervivencia del mundo indígena, la conservación medioambiental, el rastro y uso de la historia y el turismo como amenaza y solución de espacios naturales y zonas en desarrollo.

"Se hace evidente que no envidian lo que tienes, sino que más bien te ignoran. Las comunidades aisladas se han acostumbrado a obtener todo lo que necesitan de su entorno; está al alcance de la mano. No es que sean 'buenos'; más bien se trata de que su forma de vida no requiere de los recursos que se nos antojan indispensables. Del mismo modo, nuestros conocimientos pueden ser de escasa utilidad allí, y al revés", explica Palau sobre aquellos encuentros.