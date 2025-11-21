Juan del Val, tras el 20N: "El día siguiente a la muerte de Franco no veía yo mucha democracia. Vino después"

Los escritores, Juan del Val y Ángela Banzas, durante la celebración del Foro Nueva Comunicación, a 21 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comunicador Juan del Val, galardonado con el Premio Planeta 2025 con su novela 'Vera, una historia de amor', ha asegurado que este 21 de noviembre no se celebran "exactamente" 50 años de la democracia tras la muerte de Francisco Franco y ha defendido que "siempre" hay que celebrar la libertad y tener memoria.

"Exactamente no son 50 años de volver a tener democracia después de una dictadura. El día siguiente a la muerte de Franco no veía yo mucha democracia, supongo, el 21 de noviembre del 75. Eso llegó un poco más tarde. Todo lo que tenga que ver con la libertad y con la democracia, me parece que hay que celebrarlo y, sobre todo, no olvidar lo contrario -cuando eso no existía- (...) Siempre hay que celebrar la libertad y la democracia. Y tener memoria", ha apuntado.

Así se ha expresado el comunicador en el Foro de la Nueva Comunicación al ser preguntado por cómo celebrará el 50 aniversario de la restauración en España de la democracia y de la monarquía. El ganador del Premio Planeta 2025 ha intervenido junto con la finalista del galardón, la autora gallega Ángela Banzas.

Por su parte Banzas, cuya novela 'Cuando el viento hable' se ambienta en el periodo de posguerra en la zona rural de Galicia, ha destacado la educación como única manera de conseguir que las "cicatrices" que tiene España no se abran.

"Es ver un poco las heridas que se tienen en el caso colectivo de nuestra historia. Ver la herida, ver la cicatriz más bien, asegurarse de que esté siempre bien desinfectada, pero saber dónde está, dónde comienza y dónde termina. Para tenerla siempre presente y no con ánimo de seguir enfrentándose trincheras, revanchismos, ni demás. Todo lo contrario. Es es muy importante, como pasa en el caso de Sofía (la protagonista de su historia) -que tiene una gran cicatriz en su piel- recordar dónde están nuestras cicatrices para que, a través de la educación, no se abran", ha explicado al respecto.

Del Val ha no rechazado las polémicas que suscitó su elección como ganador del premio que otorga el sello editorial Planeta y ha explicado que, a su juicio, vienen por las declaraciones que él da en el programa de 'El Hormiguero'.

"Siempre, el Premio Planeta siempre conlleva cierta polémica. Cierta polémica que tiene que ver un poco con los diferentes grupos editoriales y sus rencillas que pudieran tener (...) Luego, ya en mi caso, pues ha habido un poco más de polémica que tiene que ver con la polémica que suscita en algunos momentos el programa en el que yo trabajo, que es 'El Hormiguero'", ha reconocido.

"EL QUE LEE A HOUELLEBECQ PUEDE SER EL QUE LEE A ÁNGELA O A MÍ"

Aun así, ha añadido que diferenciar tipos de novelas dándoles o no "calidad" dependiendo de si son leídas o no, "es un ejercicio de ego muy superior al talento que suele tener" la gente que proclama esto.

"El lector es el mismo. El que lee a (Michel) Houellebecq puede ser perfectamente que el que lee a Ángela o a mí o a Sonsoles (Ónega). Da igual. En el cine se entiende mejor o en la música se entiende mejor. Te puede encantar Mozart y en la boda bailar 'Paquito el chocolatero' (...) No hay que estar dividiendo permanentemente a un lector y decir 'estos son los listos y estos son los demás'", ha afeado.