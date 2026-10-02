Julio Llamazares, Premio Nacional de Narrativa 2026 por 'El viaje de mi padre'

Archivo - El escritor Julio Llamazares durante la segunda jornada de la 85ª edición de la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, a 30 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Julio Llamazares ha sido galardonado con el Premio Nacional de Narrativa, correspondiente al año 2026, por su obra 'El viaje de mi padre' (Alfaguara), a propuesta del jurado reunido este viernes. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha seleccionado su obra 'El viaje de mi padre' por "su profundo calado memorialístico y humano, con el que Llamazares emociona con un relato donde los recuerdos, las heridas y tantas preguntas sin respuesta nos muestran cómo las huellas de la Guerra perviven en un territorio".

Asimismo, el jurado ha destacado que el autor "combina con maestría la evocación personal y la dimensión histórica, revelando que los desplazamientos geográficos marcaron la identidad de varias generaciones". "A través de una prosa poética, depurada y sobria, los paisajes y los personajes se convierten en los verdaderos protagonistas de un viaje en el tiempo que anuda espacio, pasado y literatura, aportando una mirada honesta, sin épica, vinculado a su lado más humano", destaca.

Además, el jurado ha señalado que 'El viaje de mi padre' "se configura como una obra de gran sensibilidad que invita a reflexionar sobre el paso del tiempo y los vínculos generacionales, transformando una experiencia individual en una rebelión íntima contra el olvido y la desmemoria".

"Una travesía de redención que ratifica a Llamazares como una de las voces clave de nuestras letras, poseedor de una facultad única para hibridar géneros, conmover al lector y fundir la geografía con el alma humana", añade.

El premio reconoció en su pasada edición a Paco Cerdà, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Marilar Aleixandre, Xesús Fraga, Juan Bonilla, Pilar Adón, Cristina Morales, Almudena Grandes, Fernando Aramburu o Cristina Fernández Cubas.

Julio Llamazares (Vegamián, León, 1955) es periodista, escritor y guionista. Su obra abarca muchos registros literarios, que van desde la poesía con obras como 'La lentitud de los bueyes' (1979) y 'Memoria de la nieve' (1982), recopilaciones de artículos como 'En Babia' (1991), 'Nadie escucha' (1995) y 'Entre perro y lobo' (2008), hasta la literatura de viajes como 'El río del olvido' (1990 y 2006), 'Trás-os-Montes' (1998), 'Cuaderno del Duero' (1999), 'Las rosas de piedra' (2008), 'Atlas de la España imaginaria' (2015), 'El viaje de don Quijote' (2016) y 'Las rosas del sur' (2018).

También ha escrito crónica como 'El entierro de Genarín' (1981 y 2015), relatos cortos como 'En mitad de ninguna parte' (1995 y 2014) y 'Tanta pasión para nada' (2011), y el dietario 'Primavera extremeña' (2020). Además, entre sus novelas están 'Luna de lobos' (1985), de la que también escribió el guion cinematográfico, 'La lluvia amarilla' (1988), 'Escenas de cine mudo' (1994 y 2006), 'El cielo de Madrid' (2005), 'Las lágrimas de San Lorenzo' (2013), 'Distintas formas de mirar el agua' (2015) y 'Vagalume' (2023).