Han Kang, Nobel de Literatura 2024, rememora a Astrid Lindgren: "Me ayudó con preguntas sobre humanos, vida y muerte"

La autora, primera surcoreana en recibir el galardón, lo celebrará "en silencio"

La escritora surcoreana Han Kang, que ha sido reconocida con el premio Nobel de Literatura 2024 por "su intensa prosa poética que afronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana", un galardón que ha recibido recordando a la escritora sueca Astrid Lindgren y su obra 'Los hermanos Corazón de León', que le ayudaron de niña con sus preguntas sobre "humanos, vida y muerte".

"Cuando era niña me encantaba el libro 'Los hermanos Corazón de León'. Me encantó, pero no puedo decir que fue la única escritora que me inspiró en mi infancia. Es verdad que cuando leí ese libro, 'Los hermanos Corazón de León', me ayudó con mis preguntas sobre humanos, vida y muerte", ha asegurado la autora en declaraciones recogidas por Europa Press a la Real Academia Sueca.

Así, ha asegurado que se siente muy unida con la literatura coreana, que le ha servido de inspiración --aunque no se ha atrevido a elegir un solo escritor-- y ha deseado que su reconocimiento sea una "buena noticia" para los lectores de literatura coreana, con la que se siente "muy unida".

"Me siento muy honrada, aprecio realmente el apoyo de este premio. Desde que era niña, crecí con libros en coreano y traducidos también. Pero puedo decir que crecí con la literatura coreana, con la que me siento muy unida. Por lo que espero que sea una buena noticia para los lectores de literatura coreana y para mis amigos escritores", ha añadido.

El anuncio de que iba a ser galardonada con el prestigioso Nobel ha sido comunicado a Kang mientras cenaba con su hijo en Seúl (Corea del Sur), donde vive en la actualidad, y pese a ello ha tenido una noche "muy tranquila" en la que no ha trabajado y simplemente se ha dedicado a leer y pasear. "Ha sido un día fácil para mí", ha relatado para después asegurar que está "muy sorprendida".

"Después de esta llamada me gustaría tomar un té, no bebo. Voy a tomar un té con mi hijo y lo celebraré en silencio", ha concluido la reciente Nobel.

"PUEDEN EMPEZAR A LEERME CON 'WE DO NOT PART'"

Tras ser preguntada por con qué libro pueden descubrir su obra nuevos lectores, Kang ha asegurado que a los escritores siempre les gusta su obra más reciente. "Pueden empezar a leerme con 'We do not part', espero que pueda ser un un comienzo. 'Actos humanos' está conectado directamente con este libro. También pueden hacerlo con 'El libro blanco, que es muy personal para mí, porque es bastante autobiográfico", ha explicado.

Desde la Real Academia Sueca han premiado a Kang con el Nobel de Literatura 2024 por su "conciencia única de las conexiones entre el cuerpo y el alma, los vivos y los muertos, y con su estilo poético y experimental se ha convertido en una innovadora de la época contemporánea", según ha afirmado el presidente del Comité Nobel, Anders Olsson, este jueves.

Han Kang nació en Gwangju en 1970 y empezó su carrera como novelista al ganar el concurso literario de primavera Seúl Shinmun en 1994 y en paralelo con su actividad como escritora, se dedicó a la música, a la pintura e incluso ha trabajado como profesora en el departamento de Escritura Creativa del Instituto de las Artes de Seúl hasta 2018. En 1993 debutó como escritora con un poemario en la revista 'Literatura and Society' y más tarde con una serie de novelas cortas en prosa.

Sin embargo, saltó a la fama con la novela 'La vegetariana' (Random House), la cual publicó en 2007, sobre la cual, Olsson ha apuntado a su "empatía física por los vulnerables, por las mujeres" , algo que, ha explicado, es "notable, y se ve reforzada por su prosa cargada de metáforas". Fue su primera novela traducida al inglés y ganó en 2016 el Premio Booker Internacional.

En ese sentido, la Real Academia Sueca ha destacado su novela 'La clase de griego' (Random House) por ser una "bonita reflexión sobre la pérdida, la intimidad y las condiciones del lenguaje", así como los libros -traducidos en más de treinta idiomas- 'El libro blanco' o 'Actos humanos', una novela política donde Han Kang cuenta un acontecimiento histórico en su ciudad natal que terminó con la masacre de cientos de estudiantes y civiles en 1980.

Esta última obra le valió el Premio Manhae de Literatura de Corea y el Premio Malaparte en Italia en 2017, mientras que 'El libro blanco' fue finalista del Booker International en 2018. La autora ha recibido también el Premio Yi Sang, el Premio Artista Joven del Año, el 25.º Premio de Novela Coreana, el Premio de Literatura Hwang Sun-won y el Premio de Literatura Dong Ri.

El Premio Nobel de Literatura ha sido otorgado en 116 ocasiones entre 1901 y 2023, siendo 18 mujeres con esta última premiada. en los últimos dos años, lo han recibido Jon Fosse en 2023 --por "su innovadora prosa que ha dado voz a lo indecible"-- y Annie Ernaux en 2022 por "el coraje y la precisión clínica con la que descubre las raíces distanciamientos y restricciones colectivas de la memoria personal".