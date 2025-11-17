Keira Knightley publica 'Te quiero igual que siempre', su primer libro basado es su experiencia como madre - CONTACTO

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actriz Keira Knightley ha publicado 'Te quiero igual que siempre', su primer libro que escribe e ilustra y en el que narra lo que sucede cuando llega un nuevo miembro a la familia.

Para escribirlo, Keira Knightley se ha inspirado en su experiencia como madre de dos hijas y aborda temas universales como el amor, el cambio y la familia.

Se trata, según Lunwerg Editores, de "una historia tierna y conmovedora acompañada por ilustraciones preciosas que combinan de una manera muy sabia el color y el blanco y negro".

La vida plácida de la protagonista de esta historia se ve alterada tras el nacimiento de su hermana. Una noche, escuchando a su madre cantarle al bebé la misma nana que antes le cantaba a ella, cae en un extraño sueño que la lleva a vivir una aventura mágica. A lomos de su gato, viajará a través de bosques encantados y mares embravecidos siguiendo el rastro de las notas de su madre para encontrar el camino de vuelta a casa.

La actriz, escritora e ilustradora ha recibido nominaciones a dos premios Óscar, dos BAFTA, tres Globos de Oro y un Laurence Olivier por su trabajo en películas independientes, superproducciones, dramas históricos y obras de teatro. En 2018 fue nombrada Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE) por su servicios al teatro y la caridad. Vive en Londres con su marido y sus dos hijas.