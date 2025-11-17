Keira Knightley publica 'Te quiero igual que siempre', su primer libro basado es su experiencia como madre

Keira Knightley publica 'Te quiero igual que siempre', su primer libro basado es su experiencia como madre
Publicado: lunes, 17 noviembre 2025 14:57

    MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La actriz Keira Knightley ha publicado 'Te quiero igual que siempre', su primer libro que escribe e ilustra y en el que narra lo que sucede cuando llega un nuevo miembro a la familia.

    Para escribirlo, Keira Knightley se ha inspirado en su experiencia como madre de dos hijas y aborda temas universales como el amor, el cambio y la familia.

   Se trata, según Lunwerg Editores, de "una historia tierna y conmovedora acompañada por ilustraciones preciosas que combinan de una manera muy sabia el color y el blanco y negro".

   La vida plácida de la protagonista de esta historia se ve alterada tras el nacimiento de su hermana. Una noche, escuchando a su madre cantarle al bebé la misma nana que antes le cantaba a ella, cae en un extraño sueño que la lleva a vivir una aventura mágica. A lomos de su gato, viajará a través de bosques encantados y mares embravecidos siguiendo el rastro de las notas de su madre para encontrar el camino de vuelta a casa.

   La actriz, escritora e ilustradora ha recibido nominaciones a dos premios Óscar, dos BAFTA, tres Globos de Oro y un Laurence Olivier por su trabajo en películas independientes, superproducciones, dramas históricos y obras de teatro. En 2018 fue nombrada Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE) por su servicios al teatro y la caridad. Vive en Londres con su marido y sus dos hijas.

