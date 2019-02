Los legados de 4 editores llegan al Cervantes en homenaje a su papel en la cultura: "Encarnan la cultura democrática"

Publicado 14/02/2019 15:00:00 CET

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los legados de los editores Jesús García Sánchez (Chus Visor), Jorge Herralde (Anagrama), Beatriz de Moura (Tusquets) y Jesús Munárriz (Hiperión) descansan en la Caja de las Letras, antigua cámara acorazada de la sede del Instituto Cervantes, desde este jueves 14 de febrero, como "una forma de destacar el vínculo de los mayores y asumir su legado para la literatura española y la cultura democrática", según ha señalado director de la institución, Luis García Montero.

"Queremos destacar la importancia de los grandes editores como uno de los puntos de referencia fundamentales en nuestra cultura y pedimos todo el apoyo y la complicidad con ellos, pues sus editoriales están en el tejido más sólido de nuestra herencia cultural y nuestro compromiso con el futuro", ha manifestado García Montero durante la ceremonia de entrega.

En este sentido, el crítico y catedrático de literatura española de la Universidad de Barcelona, Jordi Gracia, ha dicho que "no solo se trata de recordar a los mayores, sino también ámbitos que tienden a ser secretos en la vida pública" y que los cuatro editores escogidos "encarnan de una manera rotunda el éxito de una cultura democrática cuando las condiciones eran altamente adversas, pero también cuando fueron favorables".

"El mundo editorial tiende a estar detrás de las pantallas y los focos como si los libros apareciesen por casualidad, pero no, los libros nacen de proyectos e ideas, con criterios y apuestas y riesgos económicos, políticos e ideológicos durante el franquismo y algunos años de la democracia", ha agregado Gracia, comisario de la exposición 'Los papeles del cambio' que estará abierta al público hasta el 10 de marzo en la Biblioteca Nacional y que reúne documentos "sobre lo que significó la revolución literaria en la democratización de la cultura durante el tardofranquismo y la transición".

"SOBREVIVIMOS A UN PASADO COMPLICADO"

Así, el legado de García Sánchez se compone de cuatro de "los libros más significativos de Visor" como la publicación número uno, 'Una temporada en el infierno' de Arthur Rimbaud; el número 1000, un homenaje que hacen otros poetas a Antonio Machado; 'Álbum de versos antiguos' de Paul Valéry; y el número 500 que "es el mejor que se ha editado porque reúne el significado de la poesía para 150 escritores". Además ha dejado en la caja de seguridad número 1206 un bolígrafo personal, sus gafas y los poemas de Benedetti.

"Es especialmente emotivo porque me recuerda las horas que me quedaba hablando con Mario sobre la poesía", ha dicho el editor que ha incluido una carta para abrir en 25 años.

Por su parte, Herralde ha dejado en la caja número 1205 el primer ejemplar que secuestraron a la editorial durante la dictadura franquista, en 1970, a la que siguieron otros ocho, así como una carta de Carlo Feltrinelli. "Es un recuerdo de un pasado complicado al que sobrevivimos y se puede decir que muy bien", ha señalado el editor de Anagrama.

De Moura ha depositado en la caja número 1222 "recuerdos cargados de memoria" como una fotografía de la editora con el que fuera copropietario de Tusquets, Antonio López, una hucha con monedas del momento en el que se inauguró la editorial; un catalogo del 40 aniversario de Tusquets, una pipa y una estatuilla símbolo del premio que le correspondía a una escuela de escritores de Madrid con la que colaboraba la editorial.

Munárriz, en cambio, ha optado por "mantener el suspense" y no decir lo que ha guardado en la caja número 1207, que deberá ser abierta el 23 de julio de 2040, cuando el también traductor cumpla 100 años. "No creo que los cumpla pero prefiero esperar a esa fecha para saber lo que he puesto en la caja en representación de dos editoriales que fueron un intento colectivo por salir adelante en plena dictadura".

Al acto de entrega han asistido también el filólogo y académico Francisco Rico; los ex directores del Instituto Cervantes, Nicolás Sánchez-Albornoz y Fernando Rodríguez Lafuente; el secretario de la Federación de Gremios de Editores de España, Antonio María Ávila; y la directora de la Biblioteca Nacional, Ana Santos Aramburo.