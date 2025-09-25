Leire Bilbao, Premio Nacional de Literatura Infantil por su obra 'Klera':"Hace comprensible temas crudos como la guerra"

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Leire Bilbao Barruetabeña ha sido galardonada con el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, correspondiente al año 2025, por su obra 'Klera' (Elkar), a propuesta del jurado reunido hoy. El premio está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha elegido su obra 'Klera' por "la belleza poética con la que la autora, apoyándose en diferentes disciplinas artísticas, especialmente en la ilustración, presenta una propuesta con el compromiso implícito por la cultura, la paz y la convivencia, abordando temas tan crudos como el conflicto, la guerra y la muerte haciendo que sean comprensibles para el público infantil".

Asimismo, el jurado ha subrayado que 'Klera', "escrita con una profunda carga lírica y un mensaje poderoso, es un ejemplo y una lección de la literatura sin etiquetas, interdisciplinar, profundamente hermosa. Una pieza delicada y necesaria que enraíza con lo más profundo de la naturaleza humana".

El premio reconoció en su pasada edición a Mónica Rodríguez, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Rafael Salmerón, Beatriz Giménez de Ory, Raimon Portell i Rifà, Juan Kruz Igerabide o Ledicia Costas, entre otros.

Leire Bilbao (Vizcaya, 1978) es licenciada en Derecho Económico por la Universidad de Deusto. En 2006 publicó su primer poemario 'Ezkatak,' en 2011 'Scanner', en 2018 el poemario bilingüe 'Entre escamas' y en 2020 'Etxeko urak'.

Ha publicado numerosos libros para el público infantil como 'Xomorropoemak' Premio Euskadi de Literatura 2017, 'Bichopoemas y otras bestias', Premio Kirico 2019 y 'Etxeko Urak' Premio Lauaxeta 2021, entre otros. Su obra para adultos ha sido traducida a varias lenguas, forma parte de diversas antologías y algunas de sus composiciones han sido musicalizadas.