Lorenzo Silva recibe el premio Antonio de Sancha con alegato contra IA: "Las máquinas no podrán crear nada emocionante"

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El escritor Lorenzo Silva ha recibido este martes 12 de diciembre el premio de la Asociación de Editores de Madrid (AEM),Antonio de Sancha 2023, con un alegato en defensa de la "creación humana" en la literatura y en contra de una inteligencia artificial que "no podrá crear jamás nada emocionante".

"Las máquinas solo parten de lo que ya estaba claro y no podrán jamás crear nada emocionante. Solo parte de lo que ya estaba claro antes de que los programadores llegaran y no conocen ni la oscuridad ni el dolor", ha señalado el escritor en un acto celebrado en el madrileño Círculo de Bellas Artes.

Silva, que ha citado varios nombres importantes para su carrera literaria, se ha apoyado en las palabras de su "maestro" Marcel Proust para secundar la importancia de "la impresión" humana en la creación. El autor madrileño ha señalado que lleva tiempo reflexionando a raíz de esta irrupción tecnológica.

"Vivimos momentos con realidades que tienden a devaluar esa autoría, y de hecho ya se está produciendo a través de la digitalización. Hace poco una persona se me acercó y me dijo 'estáis muertos', la Inteligencia Artificial os va a desplazar y vais a ser completamente innecesarios. Esa irrupción me hizo reflexionar sobre cuáles son los términos del duelo", ha apuntado.

Silva ha apuntado que es necesario "volver al valor real de la creación y de la aportación de los creadores". "Las máquinas podrán reciclar las creaciones emocionantes de seres humanos precarios alimentados solo por la impresión. Pero son ellos los que han creado a lo largo de los siglos toda la literatura", ha reivindicado.

Durante su intervención, Silva ha agradecido su galardón a varias personas y también al colectivo de la Guardia Civil --protagonista en varias de sus novelas--, recordando que en su literatura "de ficción hay un acercamiento a la verdad". "La verdad no nace de una sola voz, sino de escuchar a la mayor parte de voces diversas", ha remarcado el creador de la saga de Bevilacqua y Chamorro.

"A lo largo de estos años he intentado acercarme a ese coro contradictorio y conflictivo de la sociedad actual en la que vivo. No sé en qué medida lo habré logrado, pero sin duda es en lo que creo", ha indicado. La Asociación de Editores de Madrid ha premiado en la 27ª edición del galardón a Lorenzo Silva por sus "historias apasionantes, construidas magistralmente".

Con este galardón, la AEM quiere reconocer "la calidad y popularidad" de sus libros y artículos periodísticos, así como la defensa de los derechos de autores y editores.

Para el jurado, Silva "no solo encuentra historias apasionantes, sino que las construye y define magistralmente como un conjunto de acciones y circunstancias que, además de dar sentido y ritmo a la narración, nunca dejan de lado las motivaciones primeras y últimas que mueven a las personas y los personajes de sus relatos".