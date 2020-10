Louise Glück, Premio Nobel de Literatura, a la academia sueca: "De verdad que necesito un café ahora"

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Academia sueca ha hecho pública la conversación telefónica con la Premio Nobel de Literatura de este año, Louse Glück, en la que la poeta reconoce estar abrumada por la cantidad de llamadas recibidas y que lo que necesitaba en ese momento es "un café".

"No me importa (responder a las preguntas), pero de verdad que necesito un café ahora y algo más. Dos minutos", le dice Glück al representante de la Academia sueca al otro lado del teléfono, que le había preguntado si podía grabar la conversación durante "dos o tres minutos".

A la pregunta de qué significa el Nobel de Literatura, Glück ha respondido con humor, primero con un "ni idea". Y posteriormente, ironizando sobre las envidias que podría suscitar entre el resto de autores recibir un galardón tan prestigios.

"Mi primer pensamiento fue que me iba a quedar sin amigos, porque la mayoría son escritores. Pero luego pensé que eso no pasaría. Realmente no sé lo que significa, es un gran honor", ha señalado, para luego recordar que autores a los que admira han recibido este premio "recientemente".

"En términos prácticos, quiero comprar otra casa en Vermont, ya tengo una en Cambrdige (Massachussets) y, bueno, ya puedo hacerlo. Pero sobre todo estoy preocupada por mantener mi vida privada junto a las personas que quiero. El teléfono no deja de sonar todo el rato", ha lamentado.