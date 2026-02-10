Luis Landero publica 'Coloquio de invierno': "Yo sería muy estricto. Prohibiría móviles y pantallas en los colegios"

Archivo - El escritor Luis Landero posa tras la presentación de su nueva novela 'La última función', en el Hotel de las Letras, a 1 de febrero de 2024, en Madrid (España). El libro trata sobre un grupo de amigos jubilados que todavía recuerdan la tarde d - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El escritor Luis Landero, que publica nueva novela con 'Coloquio de invierno' (Tusquets), se ha mostrado partidario de limitar el uso de las redes sociales entre los menores y ha señalado que la gente de Silicon Valley -sede de empresas tecnológicas como Apple o Google- manda a sus hijos a colegios "donde no hay móviles porque ellos mejor que nadie saben el daño que les hace".

"Para los niños y primeros adolescentes creo que sí que habría que limitar el uso de las redes sociales en los menores. Los niños que estudian en colegios caros tienen las pantallas prohibidas y la enseñanza tiene un aire tradicional. Por ejemplo, la gente de Silicon Valley manda a sus hijos donde no hay móviles porque ellos mejor que nadie saben el daño que les hace", asegura el escritor en un encuentro con medios de comunicación en el Hotel Casa de las Artes de Madrid.

Landero ha advertido de que niños de 7, 8 o 9 años pueden acceder al "porno duro y a violencia", algo que, a su juicio, les provoca un daño "tremendo" al tener acceso libre a navegar por "aguas turbulentas". "Si a mí me tocara gobernar, yo sería muy estricto en eso. Prohibiría los móviles y las pantallas en los colegios, salvo para aprender informática o para hacer cosas con Inteligencia Artificial", ha señalado.

El Premio Nacional de las Letras 2022 ha calificado a los teléfonos móviles de "juguete" y ha bromeado al decir que los Reyes Magos son "Apple, Microsoft y Google". "Esos son los Reyes Magos que nos han traído este juguete que crea adicción sin darnos cuenta", ha apuntado.

Durante la conversación, Landero comenta que la IA es una "aliada", aunque ha precisado que depende del uso que se haga, y destaca que "no es creativa ni puede serlo porque no tiene sentimiento ni mundo personal", aspectos que únicamente vincula a los seres humanos. "El dueño de la técnica es el dueño del poder, y todos sabemos hasta que punto Elon Musk y toda esa gente son realmente los que mandan", remarca.

Asimismo, ha advertido sobre la aparición en todas partes de "discípulos" de Donald Trump, a los que enmarca en "una ola de barbarie" que, a su juicio, demuestra que "vuelven los bárbaros" y que provoca una ola de "irracionalismo que está recorriendo todo el mundo", a la vez que sostiene que eso es, junto al dinero y las mercancías, lo que verdaderamente se ha globalizado. "Realmente da miedo porque todos sabemos el dolor que las olas irracionalistas han creado", ha precisado.

A su entender, el mundo está al "borde" de las guerras, una situación crítica que "ha dejado de ser extraña". "Hace unos años era impensable, pero ahora es una posibilidad", agrega. Pese a este diagnóstico, Landero, que se ha reivindicado como "europeísta", ve también la actual amenaza como un "acicate" para una mayor unidad europea.

"Si hay que defender la cultura occidental, cuya cuna es Europa, con las armas se defiende con las armas, pero de algún modo hay que jugar con las reglas de juego que se están imponiendo", ha recalcado.

"LA INTELIGENCIA SE ANQUILOSA"

En su novela, Landero sitúa a siete personajes que se quedan atrapadas en un hotel rural durante la tormenta de nieve Filomena. Sin cobertura ni conexiones, pero sí con víveres, deciden animar la espera contándose historias, y de ese diálogo, al que se suman los dos hosteleros, saldrán anécdotas que ocuparán ritualmente cada sobremesa, y que no solo les permitirán conocerse entre sí, sino también debatir y aprender de las vidas de los otros.

El autor advierte de que se está perdiendo la oralidad, la escucha y el debate en favor de las mentiras, las discusiones y los insultos, especialmente en la clase política y en las tertulias de televisión. "Si tú ves a los políticos, ellos no dialogan, ellos tienen grescas dialécticas. Se disputan la verdad de un modo agresivo y sin escucharse unos a otros. Además, a veces directamente se descalifican y se insultan", asegura.

Sin embargo, aclara que "la gente normal" no tiene esas disputas, aunque considera que también se pierde la conversación por culpa de los móviles. "Nos deja poco tiempo el móvil y la televisión para hablar. Y luego cuando hablamos, pues probablemente la conversación está condicionada por lo que nos han contado en el móvil o en la televisión. No hablamos de cosas de nuestra propia cosecha sino de opiniones que nos han vendido", ha explicado.

"El móvil es algo tóxico para la mente, como la nicotina para los pulmones. Los chavales de ahora están enganchados al móvil y desde luego la inteligencia no la trabajan ni desarrollan. La inteligencia se convierte en algo pueril, algo pasivo y se anquilosa", ha aseverado.

Landero vincula esta situación a un ecosistema marcado por las redes sociales y la ausencia de verdad que hay en ellas. "España depende del medio de comunicación que sigas porque las mentiras campan a sus anchas por las redes sociales. Ya nadie tiene problemas en mentir, por ejemplo Trump. Nos hemos resignado a la mentira y la aceptamos porque el hombre es un animal de costumbres", ha lamentado.