Mari Pau Domínguez firma 'Las arrepentidas': "Estas mujeres no fueron solo sepultadas, es que nunca existieron"

Archivo - Mari Pau Domínguez presenta 'No habrá otra primavera' en Toledo - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La escritora y periodista Mari Pau Domínguez publica 'Las arrepentidas', una novela histórica en la que entremezcla ficción con la realidad de instituciones como las Casas de arrepentidas o la Casa del Pecado Mortal, lugares donde se enviaba a las mujeres "descarriadas" en la España de finales del XIX.

"Estas mujeres ya no es que fueran sepultadas, es que nunca existieron. Otras mujeres (de la Historia) han sido menos reconocidas -como la segunda esposa de Felipe V, como Isabel de Farnesio-. Pero por lo menos existieron, hay constancia de ellas. En este caso no hay constancia. Es una manera de dar voz, ya no a las silenciadas, sino a las inexistentes, a las borradas", ha explicado la autora en una entrevista con Europa Press.

Así, Domínguez ha asegurado que ha tenido que "recrearse" literariamente porque, al ser organizaciones "tan clandestinas", no hay "archivo ni constancia" de las mujeres que fueron encerradas allí. Los hombres de la época mandaban a las mujeres a estas instutuciones cuando estas atacaban el "honor familiar", por ejemplo, con "embarazo de ilegítimo concepto".

Aun así, la autora reconoce que su intención no era escribir una "novela denuncia" de los hechos porque "afortunadamente" ya se ha "hablado" mucho del tema.

El nombre de la novela hace referencia directamente al "arma de sometimiento y castigo" contra las mujeres que se usaba en instituciones como en la Casa del Pecado Mortal. "El objetivo no era otro que se encaminaran hacia la salvación", ha explicado Domínguez.

De toda la documentación que la autora ha consultado para crear su ficción, lo que más le llamó la atención es que la finalidad de la Casa del Pecado Mortal, a diferencia de otras Casas de Arrepentidas, era encerrar a las mujeres, no corregirlas.

"En el resto de Casas de Arrepentidas eran mujeres muy pobres, sin familia que no tenían donde vivir. No era esa su intencionalidad (en la Casa del Pecado Mortal), si no la de recluir mujeres que hubieran quedado embarazadas, embarazadas de ilegítimo concepto. Hacían pasar eso como inexistente y pasaban el tiempo del embarazo allí. Luego la institución se quedaba con las criaturas y ellas volvían a sus casas. Eso jamás existió", ha explicado la autora.

Para la protagonista de 'Las arrepentidas' -Carlota Visedo, una joven marquesa de Peñaflorida, que es arrancada de su vida y confinada en la Casa del Pecado Mortal- Domínguez ha reconocido que se ha inspirado "mucho" en las mujeres reales.

"He intentado construir un personaje que fuera muy real. Porque cuando no dispones de documentación de alguien en concreto, tienes que documentarte mucho sobre el contexto en el que se va a mover ese personaje literario. Para que la historia pueda sustentarse, porque si el personaje no es creíble, si no parece verosímil a los ojos del lector, esa historia es una historia fallida. He intentado que sea un personaje muy realista y que fuera una mujer que se rebelaba contra la obligación y la insistencia a ser sometida, a arrepentirse", ha añadido.