María José Rubio publica 'La marquesa y Bonaparte', una obra "geopolítica y de amor": "Poder y arte son armas políticas"

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La escritora e historiadora María José Rubio publica 'La marquesa y Bonaparte', una novela "basada en hechos históricos" y que combina "geopolítica y amor" en la que rescata la figura de Mariana de Waldstein, marquesa de Santa Cruz, una de las "grandes damas ilustradas" del Madrid de finales del siglo XVIII. La autora reivincida que "el poder, el arte y el amor" que se asocian a la protagonista "son armas políticas".

"La novela no es solo romántica", ha insistido en una entrevista con Europa Press Rubio, que define 'La marquesa y Bonaparte' como un relato geopolítico en el que Madrid se convierte en un entorno clave de la política europea de 1800. "Es una novela de ideas en la que se plantean conflictos como la tensión entre el deber y el deseo, el ejercicio del poder, la ambición, la diplomacia o el papel del arte como herramienta política", ha explicado.

Asimismo, la autora asegura que uno de sus objetivos con esta novela era "permanecer fiel o generar la fidelidad del lector masculino" al ofrecer de una manera "indisoluble" la parte del "poder, la intriga, la diplomacia, la ambición, la corrupción y la guerra" y unirla a "la parte emocional". "No puede separarse la propia historia de amor con la historia de la guerra", ha subrayado.

"Me interesaba que el lector masculino encontrara en esta novela ideas políticas, conceptos políticos y una reflexión sobre el ejercicio del poder y, al mismo tiempo, que estuviera seducido por una historia de amor, que eso cautiva a cualquiera", ha expresado Rubio, al tiempo que ha explicado que, en un primer momento, el título de la novela iba a ser "más masculino".

Por otra parte, preguntada por el auge de la novela histórica, Rubio ha matizado que prefiere hablar de "novela basada en hechos históricos", ya que su objetivo "no es solo reconstruir una época, sino invitar al lector a reflexionar". En ese sentido, ha recalcado que la novela integra de manera inseparable la intriga política, el arte y la emoción, tres elementos que, en su opinión, funcionan como "auténticas armas políticas".

MUJERES "EXTREMADAMENTE INTELIGENTES"

Mariana de Waldstein, una mujer extranjera integrada en la élite ilustrada madrileña, pintora y una de las primeras académicas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, "destacó por su libertad personal y su desafío a las normas sociales de su tiempo", como asegura la escritora.

"Ella representa el desear o el proponer una libertad que está por encima de las reglas cortesanas en las que ella había encajado, como extranjera casada con un aristócrata español", afirma Rubio.

Para la autora, Mariana representa a una generación de mujeres del último tercio del siglo XVIII que "fueron pioneras en el acceso al conocimiento, la gestión de instituciones civiles y la participación activa en la vida cultural y política".

Según la escritora, las mujeres ilustradas del siglo XVIII "eran extraordinariamente inteligentes, porque buscan las grietas donde pueden desarrollarse libremente hasta donde ellas podían en un mundo todavía con muchísimas etiquetas políticas, sociales, culturales, de todo tipo".

Por otra parte, Rubio ha señalado que el origen de la novela está en una investigación histórica previa que, en un primer momento, iba a terminar en una biografía. Sin embargo, el descubrimiento de la relación entre Mariana de Waldstein y Luciano Bonaparte --hermano de Napoleón y primer Bonaparte que pisa España-- la llevó a optar por la ficción narrativa "como el mejor vehículo" para contar una trama que consideró "demasiado poderosa".