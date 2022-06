María Ramírez: "A la hora de saber algo crucial, los medios profesionales con marcas reconocibles siguen siendo vitales"

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La periodista y subdirectora de elDiario.es, María Ramírez, cree que "la fragmentación de la esfera pública y la confusión de qué es un periodista o qué es una noticia suponen un reto continúo, pero también que a la hora de saber algo crucial los medios profesionales, con marcas reconocibles, siguen siendo vitales".

Ramírez, que acaba de publicar 'El Periódico. 25 años de auge y catarsis del periodismo en Internet' (Debate), sostiene en una entrevista concedida a Europa Press que así se vio durante la pandemia, "donde se volvió a notar la confianza por el número de lectores y de suscriptores que llegaron a los medios".

En este sentido, la periodista indica que "había bulos de fuentes desinformadas, pero una gran mayoría de personas en España se consideraban bien informadas y seguían acudiendo a los medios, según reflejan por ejemplo las encuestas sobre la información y la pandemia del Instituto Reuters para el estudio del periodismo de la Universidad de Oxford". "Su investigación también demostraba que las personas que se informaban sobre la pandemia en los medios estaba mejor informada que la que recurría a otras fuentes", añade.

Según María Ramírez, "los tiempos pasados son difíciles de comparar porque había menos interacción con el público y menos voces en el debate". "También había más errores que no se podían corregir fácilmente o pasar el escrutinio casi instantáneo del público". "No creo que debamos idealizar tiempos pasados, aunque nos parezcan ahora más fáciles y tranquilos por la competencia más limitada de medios y la ausencia de la presión de internet", destaca.

En relación con la situación actual del periodismo y de los medios de comunicación como negocio empresarial, la periodista afirma que "es un poco difícil" generalizar, pero opina que "hay muchos ejemplos de buen periodismo en España y en Estados Unidos", que son los lugares que mejor conoce, y "por primera vez en años estos ejemplos suelen coincidir con los medios que están encontrando un modelo de negocio sostenible gracias a los lectores".

"Por supuesto, hay casos de lo contrario igual que de precariedad laboral, que sigue siendo un problema especialmente presente en España, sobre todo en las redacciones más jóvenes o en las tradicionales pero donde hay una brecha generacional en las condiciones", indica.

María Ramírez comparte que acontecimientos como la invasión de Ucrania por parte de Rusia o la reciente pandemia del coronavirus ponen de nuevo en valor a la profesión. "La pandemia mostró nuestro lado más puro de servicio público en el que los medios tuvimos que dar información difícil y crucial en cada momento. La invasión de Ucrania es un nuevo reto, más complicado, sobre todo en España, donde tal vez lo que se juega se siente más lejos que en países del Este de Europa que entienden bien lo que está pasando y su importancia para el futuro inmediato de la democracia", relata.

VIVENCIAS EN REDACCIONES Y COBERTURA DE NOTICIAS

Preguntada sobre qué van a encontrar los lectores en las páginas de 'El periódico', la periodista adelanta que "un recorrido personal de vivencias en redacciones y cobertura de noticias en España, Europa y Estados Unidos que reflejan los cambios en el periodismo desde finales de los años 90 por la revolución de internet, con sus dilemas, dificultades y también avances".

María Ramírez explica que empezó a trabajar en la idea "movida por dos grandes libros" que retratan momentos de cambio en varios medios en Estados Unidos, 'The Powers That Be', un libro de 1979 del periodista David Halberstam, y el más actual 'Merchants of Truth' de Jill Abramson, la ex directora del New York Times.

"Esos libros me inspiraron para querer contar, desde mi experiencia personal, los cambios que nos han llevado al momento actual en la prensa y a algunos de los debates en la esfera pública, tan fragmentada y tan difícil de navegar a veces para los periodistas. Esto fue justo antes de la pandemia y con el aislamiento y la soledad de aquellos meses acabé escribiendo una historia más personal de la transformación digital. En el confinamiento, tuve mucho tiempo para releer recortes de periódico y textos inéditos que tenía guardados. También los propios tiempos invitaron más a una autorreflexión", comenta.

Respecto a cómo ha trazado este viaje, señala que la labor de documentación y recopilación "fue la parte más bonita: volver a abrir cajas de páginas de periódico, leer libros sobre momentos cruciales desde los 90, ver fotos descoloridas y entrevistar a algunos colegas de redacciones en las que he estado".

En el proceso de investigación le sorprendió, según confiesa, "que una charla de Mario Tascón en la que estudiantes se habían 'rebelado' contra la revolución digital que él vaticinaba en los 90", y que ella recordaba con especial viveza por lo que él le había contado hace años, "fuera también algo relevante para él y para otras personas". "Y me hizo especial ilusión poder escuchar fragmentos de aquella charla gracias a una cassette recuperada 30 años después y convertida en audio de WhatsApp", subraya.

María Ramírez afirma que en este libro se dirige "a cualquier persona interesada en las noticias y la conversación pública con todos sus dilemas actuales" y también a personas especialmente interesadas en la actualidad de Estados Unidos porque incluye crónica política de allí.

"Las herramientas para contar las noticias y las empresas de medios han cambiado, pero la tarea básica del reportero sigue siendo la misma. Con más dilemas y más incertidumbres, pero igual de apasionante", es la conclusión que, según su autora, se podría extraer de la lectura de 'El periódico'.