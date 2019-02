María Sánchez aúna feminismo y mundo rural con 'Tierra de mujeres': "El campo es patrimonio, cultura y conocimiento"

Publicado 25/02/2019 18:20:37 CET

María Sánchez acaba de publicar su nuevo libro 'Tierra de mujeres' (Planeta de Libros), un ensayo sobre "feminismo" y la "España olvidada" de aquellas mujeres que viven y trabajan en el mundo rural, tradicionalmente capitaneado por hombres.

"Hay que acercarse al mundo rural para eliminar prejuicios" ha explicado la escritora en un encuentro con los medios, este 25 de febrero en Madrid, en la que argumenta que "el campo es patrimonio, cultura y conocimiento". "La gente que sabe cuidar del campo e incluso tienen su propio vocabulario para mi son cultura también", apostilla.

Por todo ello, la escritora quiere acabar con los estigmas del mundo rural. "El campo es muy diverso. No es solo la viuda que viste de negro o ese pueblo fantasma, aunque venda mucho este relato", aclara. La autora también lamenta que la gente ame el campo pero no lo cuide y advierte: "Lo peor de la globalización es que está llegando al campo donde ya no hay personas sino robots".

Sánchez también busca aclarar con este libro mitos relacionados con la alimentación. "Queremos cuidar la alimentación pero comer bien es más caro. Nos comemos un sándwich delante de un ordenador y creemos que eso es modernidad y para mi es un atraso", manifiesta.

Asimismo, con este libro busca dar la voz a las mujeres rurales y rememora que su sueño pasaba por ser veterinaria de campo ya que, nacida en un entorno rural y en el seno de una familia dedicada tradicionalmente al campo y a los animales, sin referentes femeninos, ella quería parecerse a su padre y a su abuelo.

"Siempre me quise parecer a hombres machistas. Hoy en día todo ha cambiado. Vas a un aula de veterinaria y el 90% de las alumnas son mujeres", detalla la autora que aboga por "plantar la semilla" del cambio.

Así fue como finalmente se convirtió en la primera mujer de su familia en dedicarse a un oficio tradicionalmente realizado por hombres. Además, mientras estudiaba en la Universidad, compaginaba sus estudios con libros de literatura y poesía, muchas veces ante la incomprensión de sus compañeros e incluso de su familia.

Sobre su afición a la escritura, ha reconocido que "siempre" escribe cansada. "Es algo herencia de las mujeres, que no pueden hacer las cosas tranquilas si no tienen todo hecho", ha relatado.

Sánchez ya está preparando su próximo libro en el que recopilará palabras del mundo rural para que no desaparezcan. "Hay palabras que no aparecen en el diccionario y metemos palabras del inglés. Quiero recolectarlas todas en este libro para que no desaparezcan", concluye.