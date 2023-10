Matt Salinger, hijo de J.D. Salinger, avanza la publicación de material inédito: "Quizás en dos años"

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Matt Salinger, hijo y albacea de J.D. Salinger, ha avanzado durante su visita a España que espera que el material inédito que dejó sin publicar el autor de 'El guardián entre el centeno' podría estar listo para ver la luz en un plazo máximo de dos años.

"Es lo que me pidió mi padre al morir y lo dijo bien claro: publícalo todo, 'incluso las verrugas', aludiendo a que lo feo también tendría que salir. Pero siendo sincero, hay más belleza que verruga en lo que llevo trabajando hasta ahora", ha explicado Salinger en la sede de Anaya, su editorial española.

El actor y albacea ha afirmado que se tratan de "miles" de papeles acumulados a lo largo de más de 60 años de trabajo de su padre, en lo que fue conocido como el 'apagón Salinger'. 'Levantad, carpinteros, la viga del tejado / Seymour: una introducción', apareció publicado en 1963 y desde entonces J.D. Salinger solo volvió a publicar un relato en la revista 'The New Yorker'.

"Trabajo con dictado en la transcripción de páginas y anotaciones sin descanso y calculo que un año y medio o dos quedan todavía. Un amigo actor me preguntó una vez si creía que iba a estar listo antes de que él se muriera y yo le respondí que no sabía siquiera si iba a estar listo antes de que me muriera yo", ha bromeado.

Matt Salinger, que visita por primera vez España con motivo también de los 70 años de la publicación de 'Nueve cuentos' --el primer volumen de relatos publicado por J.D. Salinger, que contiene su pieza corta más célebre, 'Un día perfecto para el pez plátano', y que ahora reedita Alianza en un estuche con todas sus obras--, ha explicado los motivos que llevaron a su padre a no publicar más en vida.

"Mantuvo un conflicto interno toda su vida a este respecto, porque quería quitarme la carga que iba a suponer. Pero la vida se complica y sabía que publicar le iba a quitar tiempo para escribir e iba a suponer una gran carga emocional: él no soportaba el proceso de publicación con los intermediarios y solo le interesaba el contacto directo con el lector", ha señalado.

Pese a que Salinger no ha podido cuantificar la cantidad de libros que pueden salir de esta transcripción, sí ha avanzado que no incluirá relatos sueltos que salieron ya publicados en prensa y que se han convertido en pieza cotizada, debido a que el propio autor llevó a los tribunales estas publicaciones. "Son parte de su obra y los escribió él, pero no los incluyo porque su voluntad era que no se publicaran: algunos de estos relatos le daban vergüenza cuando los releyó", ha apuntado.

"FUE UN PADRE ESTUPENDO"

El hijo del autor de 'Franny y Zooey' ha explicado que en esta nueva obra el lector se encontrará "muchos Salinger", aunque "todos irán en la misma línea de lo ya publicado". "Siempre apostó por la búsqueda de unos valores importantes para él: el arte, la belleza, la amabilidad y un sentido del humor particular. Eso estará, habrá también otras sorpresas, pero que nadie espere un best-seller o el último libro publicado para tumbarse en la playa", ha remarcado.

Matt Salinger ha reiterado en varias ocasiones que prefiere que sean "los propios libros los que hablen" de su padre, quien anduvo "toda su vida en una continua búsqueda espiritual". "Fue un padre estupendo, divertido y con gran sentido del humor. Para conocerle como persona, uno debe buscar en sus personajes infantiles", ha indicado.

'EL GUARDIÁN ENTRE EL CENTENO' Y JOHN LENNON

No ha rehuido de las polémicas que rodearon a su padre, como por ejemplo la publicación de una biografía y un documental no autorizados. "En ambas obras hay fallos porque faltan fuentes por consultar, por ejemplo los dos albaceas que hay de su obra --ellos no sabían que quedaba inédito--. Cuando me llamó Harvey Weinstein --productor del documental--, eso fue lo que le dije y supuso una decepción para él: quería un conflicto para vender un documental controvertido", ha señalado.

También se ha referido al asesinato de John Lennon tras un disparo de Mark Chapman, quien llevaba en ese momento 'El guardián entre el centeno'. "Eso entristeció a mi padre, porque escribió algo para ayudar a la gente y lo retorcieron de manera demencial. Pero no se sentía culpable porque ¿qué culpa tienes de lo que un pirado haga con tu obra?", ha concluido.