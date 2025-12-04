Las memorias del rey emérito son número 1 en Amazon y mañana Juan Carlos I pone voz al audiolibro

El Rey emérito Juan Carlos I a su salida del restaurante D’Berto, a 5 de noviembre de 2025, en O Grove, Pontevedra, Galicia (España). El Rey emérito vuelve a España para participar en las regatas de Sanxenxo el mismo día en que se publican sus memorias, ‘ - Elena Fernández - Europa Press

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El libro de memorias del rey emérito Juan Carlos I, 'Reconciliación' (Planeta), está en el primer puesto de los más vendidos de Amazon. Mañana viernes el monarca pondrá su voz en el prólogo y en el corolario del audiolibro.

Según han confirmado fuentes de Planeta a Europa Press, el monarca será el encargado de relatar las primeras y últimas frases de propio libro -escrito junto con la autora francesa Laurence Debray-.

Fuentes de la editorial aseguran que desde el sello son "muy optimistas" con las ventas de 'Reconciliación'. Las memorias han salido a la venta en formato físico y 'ebook' en España casi un mes de su publicación en Francia. Un libro de 500 páginas narradas en primera persona, en las que el rey emérito repasa su vida desde su nacimiento en Roma el 5 de enero de 1938, en el exilio, hasta su salida voluntaria del país para mudarse a Abu Dabi, donde reside desde agosto de 2020.

El audiolibro arranca con la voz de Juan Carlos I contando que aunque su padre siempre le dijo que no escribiese sus memorias, ahora lo hace porque siente que le han "robado" su historia. "Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera mis memorias. Los reyes no se confiesan. Y menos públicamente. Sus secretos permanecen sepultados en la penumbra de los palacios. ¿Por qué le desobedezco hoy? ¿Por qué he cambiado de opinión? Siento que me roban mi historia", cuenta el rey emérito.

Termina reflexionando sobre la fragilidad de la monarquía española por ser más "reciente" y explica que hará todo lo posible para que su hijo, el rey Felipe VI y su nieta, la princesa Leonor, tengan "éxito". "Dejo con total confianza el destino de la Corona en sus manos", explica Juan Carlos I. 'Reconciliación' finaliza con la frase: "¡Por España, todo por España! ¡Viva España, viva el Rey!".