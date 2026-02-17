El mentalista Henrik Fexeus publica su primer thriller en solitario: "Crear un misterio es como crear un truco de magia"

El escritor sueco Henrik Fexeus. - PLANETA - DANIEL STIGEFELT

El mentalista sueco Henrik Fexeus ha publicado 'El sacrificio', su primer thriller en solitario tras haber publicado una saga escrita a cuatro manos junto a la superventas de novela negra Camilla Läckberg. "Crear un misterio es como crear un truco de magia o de mentalismo", ha afirmado el autor, que además de la escritura se dedica a los espectáculos de mentalismo.

"La estructura es exactamente igual, tienes un elemento en un lado, luego aparece un elefante o un objeto inesperado en el otro, en fin, es una estructura idéntica", ha expresado el autor en un pool de prensa este lunes.

En este sentido, ha explicado que utiliza sus "técnicas de influencia en la mente" en la escritura. Para lograr el "efecto deseado" en los lectores, Fexeus presta "mucha atención" a dónde colocar las palabras adecuadas mientras escribe.

"Lo hago para intentar lograr que ciertas palabras lleven a las personas a hacer ciertas asociaciones de ideas que luego lleven a los lectores a pensar de que se les ha ocurrido algo a ellos, cuando en realidad soy yo quien lo va sembrando de una manera u otra a lo largo de la historia", ha matizado el autor.

Además, Fexeus ha afirmado que la única diferencia de esta nueva novela con los libros que ha escrito anteriormente es que "el personaje principal no es un mentalista", pero ha insistido en que sí vuelca en él "toda la experiencia" que tiene como mentalista.

Respecto a enfrentarse por primera vez a la escritura de una novela en solitario, el autor ha afirmado que es "mucho más difícil que escribir con una amiga como es Camilla", al tiempo que ha lamentado que es "bastante más aburrido", aunque asegura haberse acostumbrado rápido y ha adelantado que ya se encuentra escribiendo la tercera entrega de la serie literaria que inicia con 'El sacrificio'.

"ES NORMAL NO RECORDAR LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA"

En su novela, el personaje principal, David Lund, no recuerda nada de sus primeros doce años. Al respecto, el autor ha explicado que "es normal no recordar los primeros años de vida y de la infancia"

Fexeus ha explicado que él tampoco tiene recuerdos de su infancia. "Los reprimí porque fui víctima de bullying en el colegio. No quería ser esa persona, ese niño que fue víctima de bullying en el colegio y lo que hice fue reprimir esos recuerdos. Tenían muy pocos recuerdos y que se remitían justamente a esa experiencia traumática", ha expresado.

Asimismo, ha recordado que cada vez que le hacían una entrevista por la publicación de alguno de sus libros, Fexeus "siempre iba relatando esos pocos recuerdos que tenía del bullying". Sin embargo, asegura que llegó un momento en que se planteó que también tenían que existir algunos buenos recuerdos de su infancia, algo parecido a lo que le pasa al protagonista de su historia, como ha explicado.

"Fue un trabajo muy duro, pero una vez que recordé algo, me pude hacer con cada vez más recuerdos. El tema con la memoria, que es muy complicado, es que la mayoría de las personas piensan que es como un álbum de fotos, que coges la foto y sigue siendo la misma después de muchos años, pero no es así con la memoria porque la perspectiva va cambiando, es algo mucho más complicado", ha matizado Fexeus.

Finalmente, el escritor ha destacado la capacidad de la novela negra de "unir a personas de todo el mundo". "Yo creo que la percepción de la novela negra cambia de un país a otro porque tiene que ver también con contextos difíciles. Por ejemplo, puedo pensar en el caso de España o de Francia, donde hay una cultura de novela negra que tal vez no exista en otros lugares. Hay matices, pero la literatura une", ha apuntado.