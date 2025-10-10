El Ministerio de Cultura concede 1,15 millones de euros en ayudas a la edición de libros

Archivo - Libros colocados en una de las estanterías de librería 'Tipos Infames', ubicada en la madrileña calle de San Joaquín, que se ha sumado a la iniciativa 'Apoya a tu librería', alojada en la web 'Todos tus libros', de CEGAL (Confederación Española - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura ha publicado la resolución de concesión de las ayudas a la edición de libros correspondientes al año 2025, que cuentan con una dotación económica de 1.150.000 euros.

En esta convocatoria, la cuantía media por proyecto ha sido de 2.662,04 euros y han resultado beneficiadas 217 editoriales para el desarrollo de un total de 432 proyectos. Esto supone un incremento del 4% de concesiones respecto a la convocatoria del año anterior, indica el departamento que dirige Ernest Urtasun.

Si se desglosan los proyectos por categorías, 142 títulos pertenecen a la categoría de literatura y lingüística, 110 son obras de pensamiento, 94 títulos entrarían en la categoría de obras ilustradas y de cómic, 53 libros en la categoría de ficción infantil y juvenil, mientras que los 33 títulos restantes serían obras de referencia y consulta.

Mientras, por lenguas, se observa un total de 47 títulos escritos en lenguas cooficiales, así como 19 ediciones bilingües en castellano y otras lenguas entre las que destacan el griego, el latín o el sueco, entre otras.

Además, en el marco de esta convocatoria se han destinado un total de 141.019 euros a 18 editoriales de la Comunidad Valenciana que declararon haber sufrido daños a consecuencia de la dana que afectó en octubre a varias zonas de España. "Estas ayudas permitirán el desarrollo de 56 proyectos editoriales", añade el Ministerio.