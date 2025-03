Nazareth Castellanos, física y neurocientífica: "Sé manejar una máquina cuántica y no sé nada de mi respiración"

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La física, neurocientífica y divulgadora Nazareth Castellanos firma 'El puente donde habitan las mariposas' (Ediciones Siruela), un libro en el que defiende la importancia de conocer la respiración y, en ese sentido, ha asegurado que en las escuelas se debería enseñar a los más jóvenes "a respirar" y a conocer el cuerpo propio, porque ella maneja máquinas complejas pero hasta antes de empezar su investigación, no sabía nada de su respiración.

"Yo sé manejar una máquina de superconductividad cuántica y no sé nada de mi respiración. Eso me hizo pensar que el sistema educativo no sé si anda a cojo. Cómo puede ser que sepa manejar esto que es tan complejo y no tengo ni idea de cómo respirar cuando me pongo nerviosa. No sé si respiro más por una fosa que por otra, si me pongo nerviosa pues voy a mi deriva porque nadie me ha dicho qué puedo hacer o cómo puedo conocer mi propio cuerpo para que me ayude a llevar esta situación de otra forma", ha explicado Castellanos en un encuentro con los medios de comunicación.

Así, la doctora en Neurociencia por la Universidad Autónoma de Madrid --ha empleado la última década en estudiar el impacto de la respiración sobre la dinámica neuronal-- ha explicado que ella "sacrificaría parte de contenido" en las escuelas para incluir conocimientos que permitan "manejar" el propio cuerpo.

Aunque avierte de que no es la "panacea", Castellanos sí que ha incidido en la importancia de la respiración, algo que afecta de manera directa a la salud mental.

"Muchas veces las personas a las que más afecta la salud mental no se pueden pagar una terapia porque muchas veces las listas de espera de lo público no alcanza a la urgencia de las situaciones. Vamos a desarrollar formas que estén al alcance de todo el mundo y respirar es uno (...) Si no tienes nada, te ayuda un poco. No digo que sea la panacea, porque por supuesto que no", ha explicado.

A pesar de que no califica 'El puente donde habitan las mariposas' como un libro de autoayuda --porque tiene "mala prensa"--, Castellanos sí ha reconocido que, a su juicio, hace "falta" que los científicos compartan este tipo de conocimientos en forma de literatura, en un momento en el que los problemas de salud mental son "tan fuertes".

"Es la imprudencia (el problema con los libros de autoayuda) No todo tiene que ser científico para ser válido. Pero la imprudencia, lo que me echa para atrás es la contundencia de ciertos mensajes que te dan una sensación frívola. No me canso de decir: nadie dice que esto sea fácil", ha apuntado.