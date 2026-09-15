La película de dibujos animados de Luis Eduardo Aute y una de sus pipas entran en la Caja de las Letras del Cervantes

De izda. A dcha.: El hijo del homenajeado, Miguel Aute; el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; la editora Palmira Márquez; el músico Luis Mendo, y el gestor cultural y escritor Miguel Munarriz. - INSTITUTO CERVANTES

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Cervantes ha recibido este martes el legado 'in memoriam' del cantautor, poeta y artista plástico Luis Eduardo Aute, que se ha depositiado en la Caja de las Letras.

Así, entre los objetos entregados por su familia figuran el largometraje de dibujos animados 'Un perro llamado dolor' y una de las pipas que el creador utilizaba para mordisquear durante sus periodos de intento de abandono del tabaco.

El acto ha contado con las intervenciones del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y de uno de los hijos del homenajeado, Miguel Aute.

Asimismo, han estado presentes como testigos de honor el gestor cultural y escritor Miguel Munárriz, la editora Palmira Márquez y el músico Luis Mendo.

Durante su intervención, García Montero ha celebrado este homenaje como una muestra de "el poder del arte en todas sus posibilidades a la hora de mirar el mundo".

"La vitalidad de la música, las palabras literarias, el cine, la pintura, la escultura", ha asegurado para después añadir que Aute fue un ejemplo de ese diálogo que permite que las disciplinas se relacionen entre sí y se reúnan en la palabra 'arte'.

Por su parte, Miguel Aute ha repasado el valor del material entregado a la caja n.º 991 de la cámara acorazada, entre los que destaca la cinta 'Un perro llamado dolor', obra por la que fue nominado al Premio Goya y que su hijo ha definido como una "bestia de la animación experimental" compuesta por más de 5.000 dibujos.

En nombre de la familia se han depositado también diversos enseres personales, como una pipa de fumar, un tubo de pintura, una pequeña paletilla de escultor, uno de los lápices utilizados por el autor, una pequeña figura de un elefante y una fotografía de Aute junto a su perra Duna.

El legado se ha completado con la mayor parte de su obra poética reunida en varios volúmenes, los 'poemigas' manuscritos pertenecientes a su obra 'Séptimo animal', el disco 'Autorretratos' y el catálogo de su obra plástica 'Transfiguraciones'.

Tras el depósito del legado, su biógrafo Miguel Fernández, el poeta Fernando Beltrán, Miguel Munárriz y Palmira Márquez han ofrecido unas palabras sobre la vinculación personal y profesional que mantuvieron con el polifacético creador.

La jornada ha concluido con la proyección de un vídeo de la cantante Rozalén interpretando 'La belleza' y con la actuación en directo del cantaor José Mercé, acompañado a la guitarra por Manuel Cerpa, con la interpretación del tema 'Al alba'.