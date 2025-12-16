El periodista Diego Buenosvinos convierte el robo del Tesoro del Delfín en una novela policiaca

El periodista Diego Buenosvinos convierte el robo del Tesoro del Delfín en una novela policial - DIEGO BUENOSVINOS

El periodista y escritor Diego Buenosvinos ha publicado su terca novela, titulada 'Robo al Museo del Prado. El Tesoro del Delfín', un relato que fusiona la investigación histórica con la intriga policiaca.

La obra, que rescata un episodio real ocurrido en 1918, cuando un vigilante de la pinacoteca madrileña sustrajo parte del Tesoro del Delfín, una colección de orfebrería legada por el rey francés Luis XIV a su nieto, el monarca español Felipe V.

A partir de una exhaustiva documentación histórica, la obra combina intriga, crítica social y reconstrucción de época para mostrar un Madrid sacudido por la crisis económica posterior a la Primera Guerra Mundial y la epidemia de la gripe "española".

A través de una trama de espionaje, corrupción y desigualdad, Buenosvinos ofrece el retrato de una sociedad en transformación. El autor explora, además, la relación ambigua del ser humano con el arte, entre la admiración y el deseo de posesión.

Diego Buenosvinos, con más de 25 años de trayectoria periodística en medios como El Mundo-La Crónica de León y Onda Cero Radio, colabora actualmente con diversas publicaciones provinciales y nacionales.

De su tercera novela destaca que este hecho histórico "tiene ecos actuales en lo sucedido en el Museo del Louvre" y sostiene que el ser humano mantiene una "relación compleja con el arte que oscila entre la admiración, la ambición y la necesidad de apropiarse de lo bello".