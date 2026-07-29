El peruano David Silva Rojas gana el I Premio Internacional de Novela Breve Almadía Ventosa-Arrufat

El premio está dotado con 20.000€ y contempla la publicación de la obra en México, España, Argentina, Colombia y Perú, con distribución en el resto de Latinoamérica. - EDITORIAL ALMADÍA

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El escritor peruano David Silva Rojas ha ganado la primera edición del Premio Internacional de Novela Breve Almadía Ventosa-Arrufat con la obra 'Donde el agua trabaja', una novela que aborda la explotación laboral y las formas contemporáneas de la vulnerabilidad a través de una historia ambientada en una hacienda vinícola de Ica (Perú).

El fallo, dado a conocer este miércoles en Ciudad de México, ha sido adoptado por unanimidad por un jurado presidido por la escritora Cristina Rivera Garza e integrado también por Selva Almada y Mónica Ojeda, tras una convocatoria que reunió 2.204 manuscritos procedentes de 22 países de cuatro continentes.

"Al jurado nos parecía que esta novela hace un esfuerzo realmente encomiable por tener muy en cuenta, tanto en el lenguaje como en el desarrollo de la historia, el cuerpo y el territorio. Hay una minuciosidad muy notable en la manera en que aborda el cuerpo de la protagonista y las condiciones del trabajo agrícola sobre las que trata la novela", ha afirmado la escritora mexicana Cristina Rivera Garza en declaraciones a Europa Press.

La autora mexicana ha destacado la obra de David Silva Rojas porque "es un texto que trabaja muy bien con el silencio" y considera que tiene un ritmo que se sostiene precisamente en esos silencios que les pareció "fascinante" al jurado. "Aquí es tan importante lo que se dice como lo que no se dice. Y luego está el agua, que funciona no solo como un elemento de la trama, sino también como un material verbal. Va construyendo un suspenso que te atrapa y ya no te suelta", ha elogiado.

En este sentido, los miembros del jurado destacan que la novela "construye la atmósfera opresiva de la explotación laboral, la vulnerabilidad y la relación desigual entre trabajadoras y capataces con un lenguaje sutil, oraciones breves como el goteo de los regadores en las viñas, sin caer nunca en la tentación del panfleto ni la declamación".

El galardón está dotado con 20.000 euros e incluye la publicación de la novela en México, España, Argentina, Colombia y Perú, además de su distribución en otros países de Latinoamérica y una edición digital patrocinada por Zebralution.

'Donde el agua trabaja' narra la historia de una joven que abandona su comunidad para trabajar de forma temporal en una hacienda vinícola, donde descubre un sistema marcado por la explotación, la vigilancia constante y la deshumanización del trabajo. En ese entorno comienzan a producirse desapariciones y a extenderse rumores y silencios que convierten el relato en una historia en la que "la violencia no necesita ser visible para hacerse presente".

"Durante años escuché hablar del éxito de la agroexportación peruana, de sus cifras y de su crecimiento. Yo quise escribir sobre las personas que hacen posible ese éxito. Al principio creía que estaba escribiendo una novela sobre la dureza del trabajo agrícola. Cuando la terminé descubrí que, en realidad, hablaba del amor silencioso de quienes sacrifican su propia vida para que otra persona tenga una vida mejor", ha señalado Silva Rojas.

La convocatoria había seleccionado previamente cuatro finalistas: 'El cazador de caracoles', del argentino Félix Bruzzone; 'Fiebre', de la boliviana Camila de Urioste; 'El sulky', del argentino Ivo Marinich, y la finalmente vencedora, 'Donde el agua trabaja'.

Los organizadores han señalado que el objetivo del premio es consolidarse como una de las principales convocatorias internacionales de novela breve en lengua española y favorecer la circulación de obras inéditas de autores de distintas generaciones y procedencias.

En este sentido, el editor de Almadía, Guillermo Quijas, ha defendido el papel de la edición independiente como impulsora de nuevos espacios para la literatura. "Este premio quiere sumarse a ese conjunto de iniciativas que han fortalecido un ecosistema diverso y profundamente comprometido con los libros", ha indicado.

TRAYECTORIA DEL AUTOR

David Silva Rojas (Ica, Perú) es abogado, investigador y narrador. Tras una etapa de formación en Japón, donde participó en programas de escritura dramática y talleres de guion, ha desarrollado una narrativa influida por conceptos estéticos orientales como el valor expresivo del silencio y la economía verbal del haiku.

Su obra explora cuestiones como la vulnerabilidad, el trabajo y la justicia social, una temática vinculada también a su experiencia profesional en instituciones de acceso a la justicia y a sus investigaciones socio-criminológicas. En 2026 obtuvo además una mención honrosa en el XXIX Concurso de Novela Corta 'Julio Ramón Ribeyro' por La limpieza.

Como parte del premio, el autor realizará una gira literaria entre septiembre y diciembre por ciudades como Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Bogotá, Medellín, Lima, Guadalajara y Ciudad de México.