El piloto Perico Durán publica una guía para superar el miedo a volar: "El conocimiento es poderosísimo contra el miedo"

El piloto Perico Durán. - PLANETA

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comandante de vuelo Perico Durán ha publicado una guía para superar el miedo a volar en la que ofrece 32 "mantras antimiedo" para volar sin miedo. "El conocimiento es una herramienta poderosísima contra el miedo a volar. Como entiendes cómo funciona todo, no hay hueco para que nuestro cerebro llene esos vacíos de incertidumbre", ha expresado el piloto.

Tras 25 años como comandante de Airbus A320, Durán decidió trasladar la experiencia acumulada respondiendo a "miles de consultas sobre aviación y miedo a volar", como ha explicado en una entrevista con Europa Press. El libro nace, según explica, como "la continuación natural" de un proceso de divulgación que comenzó en redes sociales y creció "de manera exponencial" durante la pandemia.

El piloto ha señalado que se dio cuenta de la necesidad de una guía al ver cómo las personas percibían "una imagen de la aviación que realmente no se correspondía con la realidad". "Todo el mundo acababa hablando del avión que se había estrellado y yo dije, pues voy a hablar de los otros 40 millones que cada año no se estrellan", ha expresado, al tiempo que ha asegurado que alrededor del 40% de la población siente algún grado de ansiedad al volar

A su juicio, los algoritmos de las plataformas digitales tienen una responsabilidad directa en el aumento de la aerofobia. "No es lo mismo que una persona te diga que volar es muy seguro a que te pongan un vídeo que diga 'pánico en el vuelo'", ha indicado, al tiempo que ha explicado que ese tipo de contenido "se vuelve viral" y genera en el usuario "un estado de indefensión".

LA PATERNIDAD COMO DETONANTE DEL MIEDO

Además, ha apuntado que la paternidad es otro de los detonantes más frecuentes del miedo a volar. "Es un momento donde la gente dice: 'pero si yo no tenía miedo y ahora de repente sí'", ha explicado.

Durán ha explicado que desde un punto de vista biológico los hijos "sitúan a los padres en un estado de hipervigilancia del entorno" que incrementa la ansiedad. "Si tú de repente tienes miedo a que el avión pueda tener un accidente, ya no es que tú mueras en el vuelo, sino que dejas a una persona sin tu presencia, una persona que te necesita", ha indicado.

El piloto identifica otros mecanismos por los que se desarrolla la aerofobia en el libro, como la transmisión por parte de familiares o acompañantes nerviosos, el consumo de documentales de catástrofes aéreas, episodios de ansiedad en otros ámbitos o malas experiencias previas como turbulencias intensas o aterrizajes de emergencia.

En este sentido, insiste en la importancia de distinguir con precisión entre nervios, ansiedad, miedo, pánico y fobia. "Es importante ponerle nombre a lo que tienes para empezar a poder trabajar a la hora de vencerlo", ha afirmado. Según apunta, calificar de "pánico" o "fobia" lo que en realidad son nervios o ansiedad convierte el problema "en una montaña mucho más difícil de escalar".

Por otra parte, uno de los capítulos del libro aborda la turbulencia, que el autor describe como el miedo más común entre los pasajeros y, al mismo tiempo, el que considera más desproporcionado respecto al riesgo real.

"Nunca en la historia de la aviación mundial ha habido un accidente con víctimas por turbulencia", ha aseverado. Según explica, el problema principal es que los pasajeros desconocen los límites estructurales del avión. "La gente lo que entiende es que el avión se está moviendo tanto que está fuera de control", ha apuntado.

La recomendación principal que el piloto hace a quienes tienen miedo a volar es "no dejar de hacerlo". El autor explica que dejar de volar produce un "alivio inmediato" que el cerebro interpreta como una confirmación de que el peligro era real, lo que refuerza el miedo a largo plazo. "Aunque pueda resultar contraintuitivo, el hecho de enfrentarte otra vez a un avión, lejos de impedirte superarlo, te va a ayudar", ha asegurado.

"El miedo a volar es aprendido, todo lo que se aprende se puede desaprender, lo he visto en miles de personas", ha afirmado, al tiempo que ha asegurado que las herramientas adquiridas para superar la aerofobia --control de la ansiedad, cuestionamiento de creencias limitantes y el manejo de pensamientos intrusivos-- acaban trasladándose a otros ámbitos. "Muchas veces no es el hecho de superar un reto lo que importa, sino la persona en la que te tienes que convertir para superarlo", ha concluido el autor.