El pleno de la RAE vota este jueves la candidatura de Sergio Ramírez para ocupar la silla L de Vargas Llosa

Archivo - El escritor Sergio Ramírez en la RAE - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Real Academia Española (RAE) ha elegido en su sesión de este jueves, 21 de mayo, al escritor y académico nicaragüense y ganador del Premio Cervantes 2017, Sergio Ramírez, para ocupar la silla L, vacante desde el fallecimiento de Mario Vargas Llosa el 13 de abril de 2025, según ha informado la institución. Ramírez era el único candidato a ocupar este sillón.

Su candidatura fue presentada por los académicos Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española; Víctor García de la Concha, exdirector de la RAE y del Instituto Cervantes, y Luis Mateo Díez, Premio Cervantes 2023. Tal como establecen los estatutos y el reglamento de la RAE, el nuevo académico electo tendrá que leer su discurso de ingreso en la corporación para tomar posesión de su plaza.

Sergio Ramírez (Nicaragua, 1942) participó en la revolución que derrocó la dictadura de Anastasio Somoza en 1979, según el currículum abreviado facilitado por el autor. Vive en Madrid en el exilio, tras ser despojado de su ciudadanía por la nueva dictadura. Autor de más de 70 libros entre novelas, relatos, crónicas, y ensayos, es miembro de número de la Academia Nicaragüense de la Lengua.

Su novela Castigo divino (1988) obtuvo el Premio Dashiell Hammett en España, y Un baile de máscaras, ganó el Premio Laure Bataillon a la mejor novela extranjera traducida en Francia en 1998. Margarita, está linda la mar ganó el Premio Alfaguara de Novela en 1998, además el Premio Latinoamericano José María Arguedas, otorgado por Casa de las Américas en Cuba. La fugitiva (2011), obtuvo el premio Bleu Metropole en Montreal, Canadá, en 2013. El caballo dorado (2024) ganó el premio de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa en 2025.

Su trilogía de novelas negras, con el inspector Dolores Morales como protagonista, consta de El cielo llora por mí (2008), Ya nadie llora por mí (2017) y Tongolele no sabía bailar (2021). También ha publicado sus memorias de la revolución sandinista, de la que fue protagonista, Adiós muchachos (1999). Su último libro de cuentos es Ese día cayó en domingo (Alfaguara 2022), y su última novela El Caballo dorado (Alfaguara 2024).

Además, atesora el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso por el conjunto de su obra literaria (Chile, 2011), el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en Idioma Español (México, 2014), el Premio Cervantes (Madrid, 2017), la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid (2021) o el Premio de periodismo Ortega y Gasset (2026).

Su obra ha sido traducida a más de veinte idiomas. Ha sido profesor visitante de literatura en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), de la Universidad de Harvard, y de la Universidad de Princeton. También es fundador del Festival Literario Centroamérica Cuenta.

El asiento que ocupará Ramírez estaba vacante desde el fallecimiento del escritor hispanoperuano y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, el pasado abril de 2025. La convocatoria de esta plaza de académico de número se publicó en el Boletín Oficial del Estado del 6 de abril de 2026 y la lectura de los elogios y méritos sucedió en el pleno extraordinario del 14 de mayo que se celebró en el Ayuntamiento de San Marcelo (León).