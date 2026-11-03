El Premio Formentor busca "despertar la atención del gran público" y alerta sobre la "tragedia" de la IA

El director de la Fundación Formentor y presidente del jurado de los Premios Formentor, Basilio Baltasar, en la edición de 2026 - CATI CALDERA

CABO DE FORMENTOR (MALLORCA), 3 Nov. (de la enviada especial de EUROPA PRESS, Laura Martínez) -

El director de la Fundación Formentor y presidente del jurado de los Premios Formentor, Basilio Baltasar, ha puesto el foco en el objetivo de estos galardones, que buscan "despertar la atención del gran público", al tiempo que ha alertado sobre la "tragedia" de la Inteligencia Artificial (IA).

"A través del Premio Formentor, buscamos despetar la atención del gran público: descubrir escritores para que todo el mundo tenga la posibilidad de leerlos y de entenderlos", ha afirmado Baltasar en declaraciones a los medios con motivo de la clausura, este miércoles, del encuentro de este año.

En este 2026, el galardonado ha sido el portugués Gonçalo M. Tavares que, como destacó el jurado en su acta, ha sido reconocido "por desvelar las inesperadas implicaciones de una humanidad asustada de sí misma, por contar la paradójica epopeya del extravío contemporáneo, por la osadía con que ha construido una narrativa ajena a las tentaciones de la obviedad".

"La misión del premio no es confirmar la fama ni el éxito, sino enriquecer esta inteligencia colectiva heredada. El premio es el reconocimiento al escritor que lo recibe, no un castigo a todos los demás", ha explicado Baltasar.

Este premio literario fue convocado por editores europeos en 1961. Entre otros galardonados, ha reconocido a Jorge Luis Borges, Samuel Beckett, Saul Bellow, Jorge Semprún y Witold Gombrowicz, entre otros. Después, se recuperó en 2011 y, dotado con 50.000 euros a un solo autor por el conjunto de su obra, ha premiado a escritores como Carlos Fuentes, Juan Goytisolo, Javier Marías, Enrique Vila-Matas, Ricardo Piglia, Roberto Calasso, Alberto Manguel, Mircea Cartarescu, Cees Nooteboom, César Aira, Liudmila Ulítskaya, Pascal Quignard y Hélène Cixous, la galardonada en la última edición.

También fueron reconocidos autores como Annie Ernaux (Formentor en 2019) y László Krasznahorkai (Formentor en 2024) que posteriormente recibieron el Premio Nobel de Literatura, en 2022 y 2025, respectivamente. "Cuando en 2019, Ernaux recibió el premio, era absolutamente desconocida en España. Pocos años después, recibió el premio Nobel. Krasznahorkai era un autor, entre comillas, autor húngaro, raro y minoritario. Y al año siguiente recibió el premio Nobel", ha rememorado Baltasar.

Sin embargo, ha puntualizado que, en las deliberaciones del jurado, "no se piensa en ello, evidentemente". "El jurado se compromete a investigar, a buscar y, sobre todo, a encontrar el mejor candidato. El jurado no presenta candidaturas, sino que es un trabajo de análisis de las obras literarias que tienen que ser merecedoras, después de un proceso de meses", ha detallado.

Preguntado sobre la irrupción de la IA en el ámbito cultural y en la sociedad, tema sobre el que han girado gran parte de los encuentros de esta edición, Baltasar ha sido tajante: "La conclusión sería que si la máquina puede escribir con tanta facilidad, el hombre dejará de escribir, dejará de pensar y finalmente dejará de sentir. Y eso es una tragedia, una amenaza y un peligro por lo que es necesario despertar conciencias".

Como ha lamentado, "lo que no hace la cabeza de los seres humanos se atrofia". "Los órganos que no se utilizan en la gran historia de la evolución se pierden", ha insistido y ha hecho un llamamiento a la intervención de los poderes públicos. "Es muy importante que la sociedad democrática, a través de sus gobiernos y sus parlamentos, sean capaces de legislar y poner límites a esta impunidad tecnológica", ha aseverado.

"Esto sería lo más urgente. Y al mismo tiempo, que todos los seres humanos, que toda la sociedad, tenga conciencia de este peligro y de esta amenaza pues, a su juicio, "toda la banalidad o la comercialidad del mundo anterior es una broma en comparación con esta nueva y sorpresiva amenaza tecnológica".

En este punto, ha afirmado que "el único aliado" existente en este tema "es el Papa de Roma, el único que ha publicado una encíclica al respecto, magnífica, humanista, que recuerda un gran legado y la obligación de protegerlo." "Y la vocación de Formentor y de las Conversaciones de Formentor es un poco eso", ha zanjado.

POSIBLE REGRESO A FORMENTOR: "NOS GUSTARÍA"

Por otro lado, sobre el regreso físico del Premio y las Conversaciones Literarias --que este año han celebrado su XIX edición-- al emblemático enclave donde nacieron en los años sesenta, el director de la fundación ha expresado su satisfacción por recuperar este entorno así como el contacto directo con la comunidad insular.

"Ha sido una feliz coincidencia poder volver a Formentor, a este hotel, a esta bahía, a este paisaje fascinante que además nos recuerda toda la tradición de Formentor, un lugar que recuerda toda la historia del Mediterráneo", ha expresado, sin olvidar a los asistentes que han acudido a la cita. "Nos ha encantado reencontrarnos con esta maravillosa comunidad de lectores mallorquines que nos han acompañado durante tantísimos años; además de clubes de lectura, gente interesada en la historia de los libros, lectores con mucha calidad", ha destacado.

Por ello, el director ha expresado su esperanza ante la posibilidad de regresar en próximas ediciones a Formentor, tras un periodo de itinerancia que comenzó en 2021, cuando se celebró en Sevilla para celebrarse después en Gran Canaria, Canfranc (Huesca), Túnez y Madrid. "Nos gustaría. Es lo que esperamos", ha reconocido.

Por último, al hacer balance de esta edición, Baltasar ha destacado "la fortuna de poder contar con tantos escritores, pensadores y editores inteligentes que han aportado muchísimo a esta inacabable conversación". En este sentido, las jornadas de este año también han albergado el II Coloquio de Editores Europeos, una cita que ha reunido a profesionales de Finlandia, Alemania, Italia, Polonia o Francia, después del primer encuentro que tuvo lugar en Aranjuez (Madrid) en 2025.

"Todos han compartido a lo largo de este año diferentes mensajes. Todos ellos hablan español, están interesados en la trayectoria de la cultura y de la literatura española y esto es lo que ha permitido cohesionar esta gran conversación", ha enfatizado.

Por ello, ha subrayado la "utilidad" de este evento pues de "estos coloquios han salido traducciones, contratos y encuentros con escritores, esto es muy fértil". "Es como una especie de pequeña feria de Frankfurt", ha asegurado, dejando la puerta abierta a un tercer coloquio en la próxima edición de los Premios.