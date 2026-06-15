El programa 'Afinidades Electivas' del Ministerio de Cultura organiza 53 actividades en librerías de todo el país

Archivo - Un puesto durante la 46 edición de la Feria del Libro Antiguo y Ocasión, a 3 de mayo de 2024, en Madrid (España). El Paseo de Recoletos vuelve a acoger un año más la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Madrid, que con ésta suma ya 46 edicion - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, pone en marcha una nueva edición del programa de animación lectora 'Afinidades Electivas. Encuentros literarios en librerías', que en 2026 contará con la participación de 66 autores en un total de 53 actividades distribuidas a lo largo de toda la geografía del país.

Cada encuentro, que tendrá lugar en una librería independiente, consiste en el diálogo entre un creador y una creadora, seleccionados por la librería que organiza la actividad, y que escriban en diferentes lenguas de España.

En las conversaciones se propone a cada autor y autora indagar en el trabajo y en la obra del otro, buscando semejanzas, conexiones o caminos divergentes. Este programa tiene como objetivos principales impulsar la actividad en librerías independientes y poner en valor la pluralidad lingüística de nuestro país, favoreciendo el diálogo y contribuyendo a la difusión de literaturas de distintos territorios.

En esta edición participarán un total de 66 autores, 34 mujeres y 32 hombres, con el objetivo de favorecer la paridad en el sector.Algunos nombres que formarán parte del programa este año son Yolanda Castaño, Mario Obrero, Nerea Pallares, Alberto Conejero, Katixa Agirre, Ismael Ramos y Luz Pichel.

Así, se ha conformado un programa diverso en el que se darán cita autores con obras en castellano, gallego, catalán, euskera, asturiano, valenciano y aragonés, y representantes de diversos géneros literarios: narrativa, poesía, ensayo, literatura infantil y juvenil, cómic, literatura dramática, traducción e ilustración.

Todas estas actividades, que tendrán lugar entre el 16 de junio y el 17 de octubre de 2026, son de acceso libre y gratuito para el público interesado.

En cuanto a la distribución geográfica, se realizarán quince encuentros en Galicia, ocho en Andalucía y otros ocho en la Comunidad de Madrid, siete en la Comunidad Valenciana, cinco en Asturias, dos en Castilla y León, la Región de Murcia y Cataluña, respectivamente y uno en Castilla-La Mancha, en Aragón, en La Rioja y en Extremadura, respectivamente.