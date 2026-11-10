La RAE y la ASALE publican una edición conmemorativa de 'La guaracha del Macho Camacho' de Luis Rafael Sánchez

Edición conmemorativa de 'La guaracha del Macho Camacho' de Luis Rafael Sánchez - ALFAGUARA

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Academia Española (RAE) y la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) han lanzado una nueva edición conmemorativa de 'La guaracha del Macho Camacho', obra del escritor puertorriqueño Luis Rafael Sánchez.

El volumen, editado por Alfaguara y disponible en librerías desde el 5 de noviembre, rinde homenaje al 90º aniversario del nacimiento del autor y al 50º aniversario de la publicación de la novela.

Así, la edición ha sido coordinada por el director de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, José Luis Vega, y como novedad, el libro incluye el relato 'La guaracha del Macho Camacho y otros sones calenturientos', texto matriz de escasa difusión que dio origen a la obra posterior.

Además. se publican ensayos críticos de autores como Carlos Fuentes, Sergio Ramírez, Leonardo Padura, Arcadio Díaz Quiñones y Luce López-Baralt, además de una cronología, un glosario, una bibliografía y un índice onomástico.

Publicada originalmente en 1976, la novela parodia la sociedad caribeña de la época y transpone la estructura del ritmo musical de la guaracha a la narrativa, retratando el impacto del consumismo y los medios de comunicación en el San Juan de los años setenta.

Con esta incorporación, Luis Rafael Sánchez entra en la colección conmemorativa de las academias, en la que figuran autores de la literatura hispanoamericana y española como Miguel de Cervantes, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Julio Cortázar o Jorge Luis Borges.