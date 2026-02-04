Rafael Núñez Huesca, premio Sapientia Cordis por 'La nación sin autoestima' - CEU

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El premio de ensayo Sapientia Cordis, convocado por CEU Ediciones y dotado con 15.000 euros, ha recaído en Rafael Núñez Huesca por La nación sin autoestima, un texto que analiza las causas profundas del malestar identitario español y reflexiona sobre la relación entre nación, ciudadanía y autoestima colectiva.

El jurado ha concedido asimismo dos accésits a 'Coordenadas del Paraíso. Irán y la eterna búsqueda de los orígenes', de Javier Redondo Jordán, y a 'Aventurar la libertad', de Ricardo Calleja Rovira.

El fallo ha sido emitido por un jurado integrado por Luis Alberto de Cuenca, María Calvo, Jorge Freire, Gabriel Albiac y María San Gil, quienes han destacado la solidez intelectual de la obra premiada, la claridad de su planteamiento y la lucidez de su diagnóstico sobre el presente español.

Rafael Núñez Huesca (Alicante, 1980) es portavoz adjunto del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Con anterioridad, durante cuatro años, fue redactor de discursos en la Comunidad de Madrid.

Licenciado en Publicidad y en Periodismo, y máster en Industrias Culturales, ejerce la docencia en la Universidad Francisco de Vitoria, donde enseña Análisis Político. Colabora con distintos medios de comunicación y ha sido galardonado con el Premio Ricardo Ortega de Periodismo.