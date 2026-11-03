El rey Felipe VI y el presidente de Portugal inauguran en la Biblioteca Nacional una gran exposición sobre Camões

El rey Felipe VI y el presidente de la República Portuguesa, António José Seguro, en la Biblioteca Nacional de España (BNE) - CASA REAL

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El rey Felipe VI y el presidente de la República Portuguesa, António José Seguro, han inaugurado este martes en la Biblioteca Nacional de España (BNE) la exposición 'Camões: vida, obra y pervivencia en la cultura hispánica', organizada con motivo del quinto centenario del nacimiento del poeta luso.

Así, la exposición estará abierta al público hasta el 14 de febrero de 2027 y está organizada conjuntamente por la BNE, la Estrutura de Missão para as Comemorações do V Centenário do Nascimento de Luís de Camões y la Fundación de Amigos de la Biblioteca Nacional de España (FABNE).

El proyecto ahonda en la figura de Luís Vaz de Camões dentro de un contexto histórico y cultural compartido en la península ibérica y subraya su proyección como fuente de inspiración para creadores de ambos lados del Atlántico.

Concretamente, se articula en cuatro secciones que abordan el marco histórico-literario portugués, las influencias culturales del autor, su producción propia y el poso que dejó en la literatura en lengua española.

La BNE ha reunido piezas fundamentales del patrimonio documental portugués e hispánico, procedentes en su mayor parte de sus fondos, así como préstamos de otras instituciones.

De hecho, entre las obras expuestas destaca el 'Derrotero del Mediterráneo y costa atlántica', una carta náutica tallada a comienzos del siglo XVII en el taller de Plácido Caloiro y Oliva.

En el primer bloque, la muestra analiza la configuración de la identidad portuguesa mediante crónicas históricas como la 'Cronica del Rei dom Joham primeiro de Portugal', de Fernão Lopes, e hitos de la lírica gallego-portuguesa.

Un segundo apartado examina el universo intelectual del poeta a través de referentes clásicos y medievales como las Cantigas de Santa María de Alfonso X, el Cancionero de Juan del Encina, la crónica de João de Barros o el códice 'De aetatibus mundi imagines', de Francisco de Holanda.

Después, el núcleo central de la exposición se adentra en el universo bibliográfico del autor con ediciones históricas conservadas en la BNE, entre las que sobresalen las primeras tiradas de Os Lusíadas, sus traducciones al castellano y la edición comentada por Manuel de Faria y Sousa publicada en Madrid en 1639.

Por último, el recorrido examina la pervivencia de Camões en la literatura hispánica y en este contexto se se exhibe Saudades da Terra, de Gaspar Frutuoso --cedido por la Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada--, junto a creaciones de autores universales como Rosalía de Castro, Jacint Verdaguer, Francisco Villaespesa o Jorge Luis Borges, y el testimonio contemporáneo de Antonio Muñoz Molina, cuyo libro Un andar solitario entre la gente toma su título de un soneto del literato portugués.