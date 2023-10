Roncagliolo novela el Virreinato del Perú en un 'thriller' histórico: "La cancelación se parece a la Inquisición"

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor Santiago Roncagliolo novela la vida en el Virreinato del Perú del siglo XVII en su nueva obra 'El año en que nació el demonio' (Seix Barral), donde la Santa Inquisición --que tiene un papel protagonista-- "no deja de parecerse" a la cancelación de los días actuales.

"Uno siempre escribe una novela del siglo XVII para hablar de nuestro siglo. Y las cosas que destacas son las cosas que te impactan porque las lees desde este siglo. Entonces, la Inquisición no deja de parecerse mucho a la cancelación y a la humillación pública del que piensa diferente que tú", ha explicado en un encuentro con prensa el autor peruano y afincado en Barcelona.

De hecho, para Roncagliolo la censura "ahora es más variada y diversa" porque "antes era solo una". "Pero no es diferente. Lo peor que hacía la Inquisición cuando no te mataba era humillarte en público, era sacarte en un desfile una procesión con un capirote y unas velas. Y hacer que la gente te insulte y te humille sigue ocurriendo, ¿no?", ha cuestionado.

No solamente ve semejanzas con la cultura de la cancelación el escritor, sino que también alerta de la corrupción que se daba en esa época. "Cuando llegaban los virreyes, lo hacían con un séquito de 100 personas que colocaban en cargos públicos. Hoy se llama corrupción, pero no funciona muy diferente", ha ironizado.

'El año en que nació el demonio' tiene como vector a Alonso Morales, alguacil del Santo Oficio, que deberá investigar el nacimiento de un niño con dos cabezas en el convento de Santa Clara. Con ecos al bestseller 'El nombre de la rosa' --aunque el autor afirma que no es la base de inspiración--, la trama transcurre en un lugar que termina por convertirse en "una pequeña república de mujeres liberadas".

"En ocasiones, esas monjas de clausura eran más libres que mujeres de nuestro tiempo", ha apuntado Roncagliolo, quien no obstante recuerda que las mujeres que acababan en estos lugares no tenían por qué tener una fe inquebrantable. "Cualquiera que no tuviera un plan iba al convento, y podía ser por devota, pero también por ser lesbiana", ha explicado.

Roncalgliolo recupera personajes reales --el propio alguacil, Santa Rosa de Lima...-- para luego dar rienda suelta a la ficción. "Cuando leía sobre el siglo XVII, pensaba en nuestro siglo, pero no podía cambiar las cosas: entonces, para una mujer solo se podía ser esposa y que todo lo demás fuese raro o desagradable", ha apuntado. Eso sí, no quería que sus personajes dijeran "cosas que no habrían dicho en el siglo XVII".

EL PERDÓN POR LA CONQUISTA DE AMÉRICA

El autor peruano rechaza generar un debate en torno a pedir perdón por parte de España sobre lo cometido en América en esa época. "Mis hijos, que son hijos de un peruano pero viven en España, ellos también tienen que pedir perdón? ¿Exactamente quién? ¿Hay que hacer una afiliación genética de cada español para saberlo?", ha cuestionado.

"Este debate está hecho al servicio de políticos del presente, no para conocer la verdad sobre el pasado. Por ambas partes. Alguien que cree que los españoles ahora deben pedir perdón, me parece que tiene una interpretación de la historia infantil, pero un político español que dice que ahí eran todos medio caníbales, también", ha criticado.

Para Roncagliolo, ambas partes "alimentan sus propios prejuicios y no tienen ningún interés en la verdad histórica". De hecho, el simple hecho de verlo como un partido de fútbol entre España y el resto del mundo es una falta de respeto a una zona en la que había cientos de culturas", ha concluido.