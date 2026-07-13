RTVE revisará 'La gran aventura de la lengua española' ante las críticas de Junts y ERC por "hispanocéntrica"

El Presidente del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, José Pablo López Sánchez, durante la celebración de la sesión de comparecencia periódica ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, a 13 de j - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha afirmado que la serie 'La gran aventura de la lengua española', conducida por Iñaki Gabilondo, "ha podido pecar, quizá, de una perspectiva unívoca" y ha anunciado que "a la vuelta del verano" se tomarán medidas para abordar esta situación y para "ampliar el foco".

"Ya sea mediante un debate específico o con fórmulas que permitan contraponer diferentes puntos de vista, incluidos los que sostienen que el español fue impuesto en América Latina", ha expresado el máximo responsable de la Corporación pública durante su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, celebrada en la Cámara Baja.

José Pablo López respondía así al senador de Junts Francesc Xavier Ten y el diputado de ERC Álvaro Vidal, quienes han criticado el tercer y cuarto programa del documental 'La gran aventura de la lengua española' porque "se vierten falsedades, mitos e inexactitudes" acerca del impacto de la conquista española sobre las lenguas de los pueblos amerindios.

Además, el portavoz de Junts ha agregado que "no abarca, en ninguno de los seis capítulos de esta gran aventura del español, los tiempos en que las autoridades españolas imponían, totalitariamente, el castellano en Cataluña, en el País Vasco o en Galicia, y elude la persecución política de la lengua catalana".

Para Ten, la serie "insiste complaciente en lo de la lengua del imperio y en la visión de lengua y poder, y no menciona nada de la desaparición de lenguas indígenas y no evita, como correspondía a una televisión pública, moderna y profesional, una visión hispanocéntrica". "No estaría de más algunas correcciones o al menos algunos matices", ha subrayado.

NO BUSCA DESACREDITAR A LA RAE

El presidente de RTVE ha dicho comprender el motivo de la "preocupación" por esos dos episodios en los que se abordan las relaciones entre el castellano y las lenguas autóctonas en América Latina, "con tesis tan académicamente respetables como evidentemente discutidas". "Creo que también había una oportunidad para que esta serie hubiese reflejado la realidad plurilingüe dentro del propio Estado", ha agregado.

El periodista Iñaki Gabilondo conduce el programa que ha contado con la participación del presidente de la Real Academia Española (RAE) y varios académicos de la institución. "Esto no busca, por supuesto, desacreditar el trabajo de la RAE", ha manifestado, al tiempo que ha agregado que RTVE no va a censurar ni va a dejar de emitir el programa y ha rechazado que sea un ejercicio de "blanqueamiento" de un genocidio.

Sobre Radio 3, el diputado el Sumar Francisco Sierra ha dicho que "sería bueno" que antes de terminar el año hubiera una hoja de ruta sobre la emisora, con nuevas propuestas tras los procesos de jubilación que se han dado. López ha apuntado que hay un "problema de recursos" y ha añadido que no hay para "todo lo que se podía hacer".

No obstante, López se ha mostrado "muy contento" con la evolución de Radio 3 desde el punto de vista del entorno digital, con el lanzamiento de Radio 3 Extra, "que ya lleva un tiempo y que está consiguiendo muy buenas cifras". "Creo que en ese sentido vamos bien encaminados", ha asegurado.

RADIO CLÁSICA Y LA DEMOCRATIZACIÓN CULTURAL"

En su intervención, la socialista Paula Alicia Somalo le ha pedido una balance del 60.º aniversario de Radio Clásica. Ante esta cuestión, el presidente ha asegurado que estos 60 años de Radio Clásica son el relato de la democratización cultural" de España.

"Antes de su nacimiento la música culta, la música de las grandes sinfonías estaba confinada para quien se podía pagar un palco en los grandes teatros de Madrid o de Barcelona", ha recordado.

López ha afirmado que Radio Clásica es hoy, y mucha gente no lo sabe, un trampolín para jóvenes intérpretes de todas las comunidades autónomas y una gran embajadora internacional gracias a los acuerdos con la Unión Europea de Radiodifusión (UER)".

"Cuando pongamos en marcha el Canal Cultura, tendremos un espacio importante dedicado a la música clásica y, particularmente, a la Orquesta y Coro de RTVE dentro de las emisiones del nuevo canal", ha manifestado el presidente.