Sergio del Molino publica 'La hija' y siembra dudas sobre el "mito" de Goya: "¿Es un tipo admirable o un monstruo?"

El autor Sergio del Molino publica 'La hija' (Alfaguara), una novela en la que enfrenta a los lectores a la posibilidad de que Francisco Goya fuera un "monstruo" por haber dejado fuera del testamento a su posible hija, Rosario Weiss, que fue además su discípula.

"Rosario molesta para la construcción de cierto mito de Goya - porque hay muchos mitos de Goya, no hay solo uno-. Molesta porque plantea una pregunta incomodísima. Si fue su hija, ¿por qué la desheredó? ¿Por qué la dejó prácticamente en la indigencia a ella y a su mujer en el testamento? Entonces, nos tenemos que plantear si Goya realmente es un tío admirable o es un monstruo. Ahí la duda permanece. Yo intento salvarle, porque creo que hay indicios por parte de Moratín", ha explicado en una entrevista con Europa Press.

Por otro lado, preguntado por si el mundo de la cultura debe volver a adoptar el eslogan 'No a la guerra' después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pronunciase esa frase asegurado que la posición de España en el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán es contraria al conflicto, Del Molino ha asegurado que el mundo de la cultura no es algo "homogéneo" que pueda reducirse a una frase.

"No creo que el mundo de la cultura sea algo homogéneo y que pueda reducirse a un eslogan o a un punto de vista. Este mundo es mundo tan plural y diverso -también políticamente- como cualquier otro colectivo. Y hay gente que dirá 'no a la guerra' y gente que va a decir 'sí a la guerra'. Y no por ello son menos artistas", ha explicado.

Así, el escritor ha explicado que cada cual "debe significarse con su voz" y ha precisado que independientemente del eslogan que se adopte, no se es "menos artista".

"Cada cual es capaz de tomar una posición ante el mundo y ese es el valor que tiene el arte. Ese es el valor que tiene la literatura, ese es el valor que tiene la cultura, que cada artista tiene una voz y una mirada. Si eso lo diluimos en un colectivo, en una cosa gremial, pierde todo ese efecto", ha añadido.

"CLARO QUE NO A LA GUERRA, POR SUPUESTO"

Sin embargo, a título personal, Del Molino ha asegurado que para él el 'No a la guerra' es algo "evidente" y "muy difícil no aceptarlo". "Claro que no a la guerra, por supuesto. Otra cosa es que en términos políticos realistas de país puedas oponerte o tengas alguna capacidad de oponerte a la guerra", ha zanjado.

El autor publica 'La hija' (Alfagura), una novela en la que ficciona la historia de Rosario Weiss, ahijada y discípula de Goya.

En ese sentido, ha asegurado que ha encontrado ecos de esa época con la actualidad para después apuntar a que hoy en España hay las mismas discusiones que hace 200 años pero que mientras antes se "arreglaba" a "tiros", ahora se hace con Twitter.

"Muchas cosas han cambiado evidentemente. No había sufragio universal. No es universal, es masculino y apenas llega a todo el mundo. También cambia que hay (hace 200 años) mucha violencia política, muchísima, cosa que en España ahora mismo no existe. Están las mismas discusiones, pero se arreglaban a tiros. Ahora por lo menos las arreglamos con Twitter. Que puede herir los sentimientos, pero por lo menos no las vísceras", ha apuntado Del Molino.

Así, el autor de 'La España vacía' ha añadido que aunque no es "catastrofista", sí ha visto parecidos en cuanto a polarización o en debates como el futuro de la monarquía.

"Si escribes literatura, el presentismo está bien porque nos interesa el pasado en la medida que podemos aprender del presente con ello. En esta época hay muchísimo. La polarización, por ejemplo, era una época hiperpolarizada el principio del siglo XIX. Había unos debates políticos que nos suenan mucho en cuanto al tono, la refriega, en cuanto a lo irreconciliable de los bandos. Hay muchas cosas que nos suenan, incluso, salvando las distancias, porque se planteaban ya qué hacer con la monarquía. España está todavía planteándose ese debate constantemente y en unos términos muy parecidos", ha deslizado.

FELIPE GONZÁLEZ, OTRO "MITO NACIONAL"

En 2022 el autor publicó 'Un tal González', sobre el expresidente del Gobierno Felipe González, otro "mito nacional" como Goya, y aunque ha asegurado que no tiene "un proyecto narrativo grande y coherente en la cabeza", sí cree que puede encontrarse con un personaje parecido porque le interesan los debates de la Historia en los que hay debate y polémica.

"Me interesan los debates de la Historia, sobre todo cuando hay algo que debatir, cuando hay gente que se pelea por ellos. Es decir, cuando hay polémica, porque si hay polémica es que es algo que está vivo. Y si hay algo que está vivo es algo que nos interpela de una forma grande y eso merece una mirada literaria siempre", ha concluido.