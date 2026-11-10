Sergio Ramírez ingresa este domingo en la RAE para ocupar la silla L, vacante desde la muerte de Vargas Llosa

Archivo - El escritor y periodista Sergio Ramírez interviene durante la gala de entrega de los Premios Ortega y Gasset de Periodismo, en el Ayuntamiento de Barcelona, a 4 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El escritor nicaragüense y ganador del Premio Cervantes 2017, Sergio Ramírez, ingresará este domingo 15 de noviembre como académico de número en la Real Academia Española (RAE) para ocupar la silla L, vacante desde el fallecimiento de Mario Vargas Llosa el 13 de abril de 2025.

Así, entrará a la institución con un discurso titulado titulado 'Un novelista ecuménico' y le dará la bienvenida en nombre de la corporación el académico Luis Mateo Díez.

El Pleno de la Real Academia Española eligió como académico a Sergio Ramírez en la sesión del jueves 21 de mayo de 2026. Su candidatura fue presentada por los académicos Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española; Víctor García de la Concha, exdirector de la RAE y del Instituto Cervantes, y Luis Mateo Díez, Premio Cervantes 2023.

Sergio Ramírez (Nicaragua, 1942) participó en la revolución que derrocó la dictadura de Anastasio Somoza en 1979, según el currículum abreviado facilitado por el autor. Vive en Madrid en el exilio, tras ser despojado de su ciudadanía por la nueva dictadura. Autor de más de 70 libros entre novelas, relatos, crónicas, y ensayos, es miembro de número de la Academia Nicaragüense de la Lengua.

De hecho, cuando fue elegido para ocupar la silla L, un total de 353 personas firmaron en change.org un manifiesto para pedir a la RAE que "reconsiderase" la candidatura. Bajo el título 'Que la silla L de la RAE no borre la memoria de las víctimas del sandinismo', fue creada por la plataforma ciudadana Víctimas del Sandinismo que considera que la designación de Ramírez es "incompatible con la dignidad que esa distinción exige".

La plataforma sostenía que la designación de Ramírez "sería un agravio a las víctimas y una pérdida moral para la propia Academia", y reprochan al autor nicaragüense no haber realizado una "autocrítica pública suficiente" sobre su etapa como dirigente revolucionario.

Ramírez publicó en 1988 la novela 'Castigo divino', con la qaue obtuvo el Premio Dashiell Hammett en España, y 'Un baile de máscaras', con la que ganó el Premio Laure Bataillon a la mejor novela extranjera traducida en Francia en 1998.

'Margarita, está linda la mar' ganó el Premio Alfaguara de Novela en 1998, además el Premio Latinoamericano José María Arguedas, otorgado por Casa de las Américas en Cuba. 'La fugitiva' (2011), obtuvo el premio Bleu Metropole en Montreal (Canadá), en 2013. 'El caballo dorado' (2024) ganó el premio de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa en 2025.

Su trilogía de novelas negras, con el inspector Dolores Morales como protagonista, consta de 'El cielo llora por mí' (2008), 'Ya nadie llora por mí' (2017) y 'Tongolele no sabía bailar' (2021).

También ha publicado sus memorias de la revolución sandinista, de la que fue protagonista, 'Adiós muchachos' (1999). Su último libro de cuentos es 'Ese día cayó en domingo' (Alfaguara 2022), y su última novela 'El caballo dorado' (Alfaguara 2024).