SM publica 'El Quijote en verso', la obra inédita y póstuma de Juan Muñoz

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

SM publica 'El Quijote en verso', una obra inédita de Juan Muñoz, creador de fray Perico y del pirata Garrapata, que convierte el clásico de Cervantes en una lectura rimada, divertida y accesible para jóvenes lectores, según ha informado la editorial.

Cuatro siglos después de que Cervantes escribiera 'el Quijote', el gran clásico de la literatura española revive con nuevos bríos gracias a la pluma de Juan Muñoz, maestro del humor literario y autor de emblemáticos títulos como 'Fray Perico y su borrico' o 'El pirata Garrapata'.

En esta versión rimada, escrita a mano en los años 80 y leída durante décadas por el propio Juan en colegios de toda España, el autor reinterpreta los episodios más célebres de la obra cervantina con ingenio, gracia y un ritmo irresistible. "Un loco bastante cuerdo, una aventura desternillante y un amigo con los pies casi siempre en la tierra", decía con una sonrisa al hablar de su Quijote.

Las ilustraciones de Javier Andrada completan esta edición con un estilo fresco, visual y lleno de guiños que amplifican el tono humorístico y lúdico del texto.

El Quijote en verso, su obra inédita y póstuma, es mucho más que una versión infantil del clásico: es una despedida escrita con humor y ternura, una invitación a imaginar y a disfrutar de la literatura. Como él mismo decía: "Siempre puedes escribir tu propia versión". Una joya literaria para lectores curiosos, profesores, familias y fans de los clásicos contados como nunca antes.

La publicación de 'El Quijote en verso' es, en palabras de su editora Carolina Pérez, "una obra de arte, divertida y luminosa, donde se encuentran dos grandes autores en lengua española: Cervantes... y Juan".

Ilustrado por Javier Andrada, que creció leyendo a Juan Muñoz, el libro combina el lirismo juguetón del autor con escenas visuales llenas de detalles y guiños. "El pirata Garrapata fue el primer libro que leí al salir de los cuentos infantiles", recuerda Andrada.

"Nunca imaginé que años después ilustraría un libro suyo, y nada menos que el Quijote. Me he quedado con las ganas de dibujar más escenas. Esta obra es una invitación a releerlo todo: a Cervantes, a Juan, y a uno mismo", añade.

Además de este nuevo Quijote también llega al mercado este mes la adaptación de la emblemática obra de Juan Muñoz, 'Fray Perico y su borrico', a la colección Lectura Fácil de El Barco de Vapor, una línea editorial de SM pensada para fomentar la lectura infantil en un entorno inclusivo.

La comprensión lectora es uno de los grandes desafíos en el aula hoy en día. No todos los niños aprenden del mismo modo ni acceden con facilidad a los mismos contenidos. Estudiantes con trastornos del espectro autista, dislexia, síndrome de Down, TDAH, síndrome de Asperger o niños inmigrantes en proceso de aprendizaje del español, a menudo se enfrentan a barreras que dificultan su participación plena en clase.