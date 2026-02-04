The Core y Grupo Planeta reivindican la literatura como motor creativo de la industria audiovisual

Durante la jornada celebrada en The Core, junto a la división editorial de Grupo Planeta, Alfonso Goizueta, Rubén Amón y Violeta Serrano reflexionaron sobre la actualidad de la industria literaria y las nuevas formas de contar historias. - THE CORE SCHOOL

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

The Core School, escuela de formación audiovisual, y Grupo Planeta han celebrado en Madrid el I Evento Literario, un encuentro que ha reivindicado el papel de la literatura como motor creativo en la industria audiovisual y que ha reunido a escritores como Alfonso Goizueta (finalista del Premio Planeta 2023) y Rubén Amón.

Durante la apertura de la sesión, la decana de The Core, Mercedes Agüero, ha destacado que la literatura sigue siendo un pilar fundamental para entender "cómo se construyen hoy las historias en cualquier formato". En este sentido, ha señalado que formar a los nuevos creadores implica no solo enseñar técnicas narrativas, sino también ayudarles a comprender la industria, los procesos editoriales y la relación de la literatura con otros sectores. "Encuentros como este nos permiten tender puentes entre autores consolidados, profesionales del sector y las nuevas generaciones de escritores", ha remarcado.

Los ponentes han coincidido en señalar la vigencia de la literatura como base creativa y en su capacidad para impulsar otros ámbitos como el audiovisual, la comunicación o las nuevas plataformas de contenido. Por ejemplo, Goizueta ha afirmado que un escritor que no lee, no puede ser escritor. "La construcción de ficción, requiere de aprender, de leer con atención", ha destacado.

En paralelo, Rubén Amón admitido la dificultad del mercado editorial y ha comentado que "en España se publican casi 100 000 títulos al año y solo el 0,1 por ciento superan los 3000 ejemplares".

Por su parte, la directora del máster en Escritura e Industria Literaria de The Core, Violeta Serrano, ha puesto el acento en la formación y agrega que en principio todos los seres humanos tienen capacidades creativas. "En nuestro caso, en el máster enseñamos técnicas creativas y cómo funciona por dentro la industria", ha subrayado.

La programación del evento se ha completado con los taller 'Dime cómo andas y te diré quién eres', centrado en el uso del lenguaje corporal, los gestos y las reacciones ante el conflicto como herramientas para la construcción de personajes sólidos en la ficción, y 'Carta de presentación', dedicado al proceso que va del manuscrito al libro publicado, además de sesiones de escritura y edición literaria y un concurso de relato breve, en el que se compartieron algunos de los textos desarrollados por los participantes a lo largo de los talleres.