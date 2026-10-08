Vaso Roto, editorial española de Anne Carson, celebra el Premio Nobel: "Tiene una legión de lectoras jóvenes"

La obra 'Cristal, ironía y Dios' (Vaso Roto), de Anne Carson - EDITORIAL VASO ROTO

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La editorial independiente Vaso Roto, que edita a la autora canadiense Anne Carson en España, ha celebrado la concesión del Premio Nobel de Literatura 2026 a la escritora y "poeta única".

"Anne Carson es muy querida en España y tiene una legión de lectores, sobre todo de lectoras jóvenes", ha indicado la delegada editorial de Vaso Roto en España , María Fuentes Gimeno, en declaraciones a Europa Press. Desde el sello editorial afirman estar dando "saltos de alegría" porque consideran que realmente "se lo merecía".

El jurado de la Real Academia Sueca en Estocolmo (Suecia) ha otorgado el premio a Carson, que además fue también Premio Princesa de Asturias de las Letras 2020, "por su obra audaz e innovadora que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea".

Fuentes Gimeno coincide con esta valoración y ha asegurado que la autora es "la clasicista fundamental" ahora mismo.

"Es capaz de reinterpretar las obras clásicas con una perspectiva única que no hemos tenido hasta este momento. O sea, hace dialogar a los personajes actuales con los personajes del pasado creando unos arquetipos interesantísimos", ha añadido.

Asimismo, ha asegurado que si la canadiesne --que es la segunda en recibir el Nobel, después de Alice Munro-- tiene más lectoras mujeres es porque "suele atacar mucho temas de género".

"Por ejemplo, en 'Norma Jeane Baker de Troya' habla de la construcción de un arquetipo completamente tóxico femenino. Y manifiesta cómo se creó con Elena de Troya y cómo se vuelve a repetir con Marilyn Monroe", ha precisado.

Vaso Roto ha editado 'H de H Playbook', 'Nox', 'Si no, el invierno', 'Norma Jeane Baker de Troya', 'Cristal, Ironía y Dios', 'Albertine', 'Decreación', 'Norma Enrevesada', 'Tipos de agua', 'Economía de lo que no se pierde' y 'Las mujeres troyanas'.