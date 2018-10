Las 23 giras internacionales más esperadas de 2018 en España

Actualizado 18/02/2018 11:17:41 CET

Casi sin darnos cuenta estamos a mediados de febrero. El año está ya tan en marcha que incluso hemos podido ya disfrutar de grandes giras internacionales como Lady Gaga y Metallica.

Ambas han dejado un buen sabor de boca y han acrecentado en los parroquianos las ganas de música en directo. Pues bien, no preocuparse, porque los próximos meses van a ser de aúpa.

Y es que este 2018 es, seguramente, el año definitivo de la música en vivo en España, al menos en lo que a ilustres nombres internacionales se refiere, con una cantidad inasumible de grandes giras visitándonos durante los próximos meses.

Repasamos a continuación las más esperadas del año, dejando fuera en esta ocasión las que pasan únicamente por festivales, como por ejemplo las de Ozzy Osbourne, The Killers, Depeche Mode, Scorpions, The Prodigy o The Chemical Brothers (todos estos ya los comentamos hace ocho días).

BOB DYLAN

El Nobel de Literatura será generoso con España este año en las siguientes fechas: Pabellón Multiusos Sánchez Paraíso de Salamanca (24 de marzo), Auditorio Nacional de Madrid (26, 27 y 28 del mismo mes) y Gran Teatre del Liceu (30 y 31 de marzo). Las entradas oscilan entre 40 y 200 euros.

HARRY STYLES

El ex One Direction es un ídolo del pop global. Eso explica que agotara entradas casi de forma súbita para su presentación como solista en España en el 30 de marzo en Barcelona (Palau Sant Jordi) y el día 31 en Madrid (WiZink Center).

IMAGINE DRAGONS

Los estadounidenses son una de las bandas más populares ahora mismo y vendrán en primavera a presentar su tercer disco, Evolve, en grandes recintos como el Palau Sant Jordi (6 de abril) y el WiZink Center (7 de abril).

30 SECONDS TO MARS

Las huestes de Jared Leto volverán a nuestro país con sus ya conocidos impactantes shows para presentar su nuevo álbum, a la venta el 6 de abril. Muy poquito después visitarán Madrid (12 de abril, WiZink Center), Barcelona (13 de abril, Sant Jordi Club) y Bilbao (14 de abril, Sala CuBEC!).









ROGER WATERS

13 y 14 de abril en el Palau Sant Jordi y 24 y 25 de mayo en el WiZink Center. Esas son las paradas patrias del tour Us + Them de Rogers Waters, en el que repasa viejos clásicos de Pink Floyd y también presenta su primer disco en 25 años, Is This the Life We Really Want?

LANA DEL REY

La gran diva vintage del pop del siglo XXI se verá cara a cará con sus seguidores españoles en dos fechas: 19 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona y 20 de abril en el Palacio Vistalegre de Madrid.

ARCADE FIRE

Los canadienses vuelven a presentar en España su último disco, Everything now, después de pasar por el Primavera Sound la pasada temporada. En esta ocasión, con sus propios shows en Barcelona (Palau Sant Jordi, 21 de abril) y Madrid (WiZink Center, 24 de abril).

SAM SMITH

Tras arrasar con su debut, el británico mantiene su buena relación con el éxito en su reciente disco The thrill of it all. Por eso se presentará en grandes pabellones: el 15 de mayo al Palau Sant Jordi de Barcelona y el 16 de mayo al WiZink Center de Madrid.

QUEEN + ADAM LAMBERT

Los Queen del guitarrista Brian May y el batería Roger Taylor también volverán a nuestro país, otra vez con el vocalista Adam Lambert. Los conciertos serán el 9 de junio en el WiZink Center de Madrid y el 10 de junio en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

NICKELBACK

Por primera vez en España en toda su carrera, los 'controvertidos rockeros' canadienses liderados por Chad Kroeger proponen un gran concierto el 15 de junio en el Palacio Vistalegre de Madrid con Seehter como teloneros.

BRUNO MARS

Su éxito en pabellones hasta la bandera el pasado año ha llevado al hawaiano directamente a los grandes estadios. Un salto natural que se concretará en nuestro país el 20 de junio en el Olímpico de Barcelona y el día 22 en el flamante Wanda Metropolitano de Madrid.









DEMI LOVATO

Con la confianza de haber colocado su sexto disco, Tell me you love me, en el número 1 de iTunes en 37 países, Demi Lovato recorrerá Europa en primavera presentando sus canciones. En España la tendremos el 21 de junio en el Sant Jordi Club de Barcelona y el 22 de junio en el Palacio Vistalegre de Madrid.

RINGO STARR

No se ha prodigado nunca mucho el ex Beatle por Europa, así que estamos de suerte. Porque este 2018 será generoso: Barcelona (26 de junio, St Jordi Club), Madrid (28 de junio, WiZink Center), A Coruña (29 de junio, Coliseum) y Bilbao (1 de juilo, Bizkaia Arena BEC).

TEXAS

Tras llenar en Madrid y Barcelona en noviembre, Sharleen Spiteri y los suyos regresan a otras ciudades: Zaragoza (30 de junio y 7 de julio en el Teatro de las Esquinas), Gijón (1 de julio en el Teatro de la Laboral), León (2 de julio en el Pabellón Multiusos CHF) y San Sebastián (3 de julio en el Kursaal).

SHAKIRA

Tras tener que cancelar en noviembre por problemas de garganta, la colombiana retoma en 2018 El Dorado World Tour, que pasará el 30 de junio por Bilbao (BEC), el 1 de julio estará en A Coruña (Coliseum), el 3 de julio en Madrid (WiZink Center) y el 6 y 7 de julio en Barcelona (Palau Sant Jordi).

LENNY KRAVITZ

El estadounidense volverá a España este año para ofrecer dos conciertos en Madrid y Barcelona: el 4 de julio en el WiZink Center de la capital y el 5 de julio en el Poble Espanyol de la Ciudad Condal.

GUNS N' ROSES

Ya comentamos en el apartado festivalero que Guns n' Roses volverán a España con su gira de reunión para actuar en el Download Festival Madrid. Por eso podrían quedarse fuera de este repaso, pero entran porque, aparte, estarán el 1 de julio en el Estadio Olímpico de Barcelona.









PEARL JAM

Un caso idéntico con el de Axl y Slash es el de Pearl Jam, pues tocarán en el Mad Cool Festival de Madrid, como ya comentamos. Les incluimos en este repaso también, en cualquier caso, porque se han enrollado y el 10 de julio montarán su propio show en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Un doblete esperado tras ocho años de ausencia por estos lares.

KISS

Otros de los que ya hablamos en su momento son Kiss, ya que tienen actuaciones en dos festivales: Rock Fest Bcn y Resurrection. Entran en esta lista porque también ofrecerán dos recitales propios el 8 de julio en el WiZink Center de Madrid y el 12 de julio en la Plaza de Toros de Córdoba.

IRON MAIDEN

La relación de Iron Maiden con sus fans españoles es ferrea y duradera. Pero en esta ocasión los ingleses suben la apuesta y se atreven con todo un estadio como el Wanda Metropolitano de Madrid, en el que será su más enorme recital en nuestro país hasta la fecha. La cita con 50.000 fans, el sábado 14 de julio.









MALUMA

La de este año será la tercera visita consecutiva de este colombiano cuya fama no hace otra cosa que multiplicarse exponencialmente. Tendrá más, pero por ahora las actuaciones confirmadas en España serán el 6 de septiembre en el WiZink Center y el 15 en el Palau Sant Jordi.

U2

Menuda se lió con la venta de entradas para los conciertos de U2 en Madrid. Que si reventa, que si club de fans... Después de todo, ¿quien consiguió? Alguien tendrá, desde luego, pues sus citas los días 20 y 21 de septiembre en el WiZink Center se agotaron de manera fulminante.

LAURA PAUSINI

Laura Pausini vuelve a los escenarios con un tour mundial que arranca en Italia en julio con dos grandes shows en el Circo Massimo de Roma. Los dos únicos conciertos en España tendrán lugar el 17 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 18 el WiZink Center de Madrid.