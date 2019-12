40 años de London Calling de The Clash

Actualizado 14/12/2019 11:12:09 CET

The Clash - THE CLASH - Archivo

MADRID, 14 Dic. (EDIZIONES - David Gallardo) -

London Calling, el disco que definió el punk rock en el viejo continente, ha cumplido este sábado 40 años con sus enojadas canciones aún manteniendo una inquietante vigencia por el curso de la actualidad económica y social.

Porque las desafiantes y contestatarias letras de Joe Strummer sobre el desempleo, los conflictos raciales, las desigualdades sociales y la vida en general nunca han dejado de tener sentido. Ya no está Margaret Thatcher, pero el Támesis sigue ahí, tan sucio como siempre.

Y lo cierto es que Strummer, Paul Simonon, Topper Headon y Nick Jones fueron capaces de trazar un fiel mapa del Reino Unido entre los setenta y los ochenta a ritmo de punk, rock, ska, reggae, soul, rockabilly y pop. Todo cabía en la batidora con tal de conseguir agitar antes de usar.

Un disco doble con canciones como London Calling, Brand New Cadillac, Jimmy Jazz, Spanish Bombs (canción sobre la Guerra Civil Española), Guns of Brixton, Death or Glory, Koka Kola, Revolution Rock y Train in Vain, que aupó a The Clash a una categoría de estrellas y que, de alguna manera irónica, fue el principio del fin de una banda que se desintegraría en 1986.

El impacto de London Calling fue tal que es uno de esos trabajos que nunca faltan en las listas de discos fundamentales de la historia. Considerado un álbum punk, lo cierto es que su relevancia se encuentra en una amplitud de miras que sacó a la banda del gueto... que sacó al punk del gueto.

Y eso por no hablar de la icónica portada, una de esas imágenes clásicas de la memorabilia de la música popular de nuestro tiempo, obra de la fotógrafa Pennie Smith, quien captó al bajista Paul Simonon golpeando su bajo Fender contra el suelo en un concierto en Nueva York. Es la pérdida de control definitiva, es el rock en estado puro. Es The Clash es su momento de gloria.