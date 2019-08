Ábalos defiende la libertad de expresión para los artistas y recuerda que queda la via judicial "si abusan de ella"

Publicado 12/08/2019 14:37:33 CET

C. Tangana en Extremúsika

C. Tangana en Extremúsika EXTREMÚSIKA - Archivo

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha defendido este lunes 12 de agosto la libertad de expresión para los artistas, recordando que "si hay consecuencias derivadas del abuso de la misma, siempre queda la vía judicial".

"No me corresponde a mí enjuiciar esta resolución de difícil equilibrio. En todo caso, yo apostaría siempre por la libertad de expresión, con independencia de que si hay consecuencias derivadas del abuso del mismo, siempre queda la vía judicial", ha señalado en declaraciones a LaSexta recogidas por Europa Press, al ser preguntado por la cancelación del concierto en Bilbao de C. Tangana.

Para el ministro, son "cuestiones complejas" en las que se trata con "derechos fundamentales" y hay que "encontrar un equilibrio" entre la libertad de expresión y evitar que sean expresiones "lesivas".